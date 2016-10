Oasentage im Advent

TRIER. Zu Oasentagen im Advent laden die Katholische Erwachsenenbildung Koblenz und das Katholische Bibelwerk am 3. und 4. Dezember ins Robert Schuman Haus in Trier ein. Im Zugehen auf Weihnachten stehen die Tage unter dem Leitwort “Menschwerdung Gottes – Menschwerdung des Menschen”.

Das Impulsreferat zum Thema der Veranstaltung hält der Neutestamentler Professor Hans-Georg Gradl von der Theologischen Fakultät Trier. Der emeritierte Saarbrücker Professor Karl Heinz Ohlig spricht in einem interreligiösen Exkurs über “Gotteslehre und Christologie im Koran”. Zum Programm gehört auch ein Abendlob, das unter dem Thema “Nach seinem Bilde – Menschwerdung in gelebter und erlebter Barmherzigkeit” von Instrumentalistinnen des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Trier unter Leitung von Uli Krupp gestaltet wird. Ein philosophischer Zugang zum Thema erfolgt über “Worte am Weg” des saarländischen Philosophen Peter Wust; in Lieder können sich die Teilnehmenden dem Thema “Menschwerdung” gemeinsam mit dem Chor CANTEMUS unter Leitung von Matthias Balzer annähern, der auch die Eucharistiefeier zum Abschluss der Oasentag gestaltet.

Seit 2013 finden die Oasentage zweimal jährlich in der Fastenzeit und im Advent statt, bis zu 100 Personen nehmen daran teil. Die Anmeldung zu den Oasentagen ist bis 19. November möglich per Fax oder Post beim Robert Schuman Haus, Stichwort “Oasentage”, Auf der Jüngt 1, 54293 Trier, Telefon 0651-81050, Fax 0651-8105444. Die Teilnahme inklusive Verpflegung kostet 40 Euro, mit Übernachtung im Doppelzimmer 65 Euro (EZ 70 Euro). (tr)