Odyssee.16 – Streit hinter den Kulissen wegen Urheberschaft

TRIER. Das deutsch-syrische Projekt ‟Odyssee.16‟ will Hoffnung machen. Hoffnung auf ein gutes Miteinander zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Und in der Tat: Deutsche und arabische Schauspieler zeigen und beweisen in den Aufführungen mit großem Einsatz, dass dieser Ansatz auf der Theaterbühne funktionieren kann. Doch leider bleibt hinter den Kulissen die Realität da weit zurück. Zwischen Regisseur Stefan Bastians und dem syrischen Autor Omar Abouhamdan gibt es heftigen Streit um die Urheberschaft der Odyssee. Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) und Tufa-Geschäftsführerin Teneka Beckers kritisieren gegenüber dem reporter das Verhalten Bastians. Abouhamdans Mitwirken müsse gebührend gewürdigt werden. Beckers distanziert sich zudem vom Versuch, die Medien zu instrumentalisieren.

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Alles könnte so schon und zufriedenstellend sein. Das Ergebnis des Musiktheaters “Odyssee.16”, bei dem auch das Jobcenter Trier und der Palais e.V. beteiligt sind, überzeugt auf ganzer Linie. Zuschauer schwärmen am Ende der Vorstellung von der Macht der Bilder. Sowohl derer, die man in der Aufführung zu sehen bekommen hat, wie auch von denen, die dank der Dialoge vor dem geistigen Auge entstanden sind. Auch der reporter zeigte sich von den Geschehnissen gebührend beeindruckt. Doch was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen konnte: Hinter dem Vorhang tobte längst ein Drama um die Urheberschaft, das mit dem Erlebnis der Zuschauer nichts zu tun hatte.

Einige Tage nach der Veröffentlichung der Besprechung erreichte den reporter via Facebook eine Nachricht von Regisseur Stefan Bastians. Nach einigen einleitenden Worten kam er auf den Kern seines Anliegens: Es seien sehr viele Syrer an der Erarbeitung des Stückes beteiligt gewesen, “nur eben ein Syrer nicht: Omar Abouhamdan”. Dieser habe “nach vielen mühsamen Gesprächen und vielen Anregungen meinerseits” gerade einmal zehn Seiten unstrukturierte, zum Teil banale Dialoge abgeliefert, “die nicht zu gebrauchen waren”. Er, Bastians, habe sich “sehr viel mehr versprochen” und deshalb nun selbst ein völlig überarbeitetes, neues Stück schreiben müssen. Aus diesem Grund bitte er darum, eine Korrektur in Bezug auf die Autorenschaft vorzunehmen.

Zugegeben, eine solche Situation ist nicht alltäglich. Doch wenn ein Regisseur, der eine Aufführung nach außen vertreten muss, um eine solche Richtigstellung bittet, muss diesem Gesuch auch entspropchen werden. Und damit begann des Dramas zweiter Akt. Nun meldete sich Elena Mucha, die Ehefrau von Omar Abouhamdan, in der Redaktion. Mit Verwunderung habe sie die Korrektur im Text bemerkt, sagte sie. Es stimme sie traurig, dass offensichtlich versucht werde, den Text alleinig dem Regisseur Bastians zuzuschreiben. Die Wahrheit sei, dass die Vorlage von Omar Abouhamdan stammt, Bastians habe lediglich Ergänzungen sowie Änderungen aus dramaturgischen Gründen vorgenommen. Ohne Zweifel hätten Bastians und das gesamte Team ein tolles und beeindruckendes Stück geschaffen – wesentlich dazu beigetragen hätten aber die Textvorlage und Regie-Ideen von Omar Abouhamdan.

Birk und Beckers kritisieren Bastians

Als Beleg dafür, dass ihr Mann der Autor des Stückes war, benannte sie das Gedicht ‟Flucht sei verflucht“, das einen langen Abschnitt im zweiten Akt ausmache. Aus diesem Gedicht stammten “beispielsweise auch die Symboliken des Haustürschlüssels, des Bombenfasses und des Tropfen des überlaufenden Hasses”. Eine weitere Schlüsselpassage finde sich in der “Tragikomödie” – hier habe Omar Abouhamdan einen Text aufgegriffen, den er ähnlich bereits am 30. März 2015 bei Facebook gepostet habe.

Auch Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) meldete sich gegenüber dem reporter zu Wort. Hinter den Kulissen tobe scheinbar ein “heilloser Streit”, erklärt sie. Stefan Bastians habe offenbar von Anfang an versucht, sich den Text von Omar Abouhamdan anzueignen. “Ich war (…) die erste, die dies als Deutsche zu lesen bekam. Und ich glaube, den Text aufgrund meines Fachstudiums und lebenslange aktive Theatergängerin in vielen Städten beurteilen zu können”, bricht Birk ferner eine Lanze für die Urheberschaft des Syrers. Und weiter: “Ich habe in dem realisierten Stück, das ich inzwischen zweimal gesehen habe, sehr viel auch wörtlich aus diesem Text wieder gehört, hervorragend szenisch vom Regisseur umgesetzt.”

Die Bürgermeisterin bedauert, dass nicht mehr “zur Verhinderung des Streites” getan worden sei. So habe man im Programm des Stückes zwar Omar Abouhamdan als Autor, fälschlicherweise aber auch als Schauspieler benannt. Birk räumte ein, dass man bei der Umsetzung des Stückes Regisseur Stefan Bastians alle erforderlichen künstlerischen Freiheiten eingeräumt habe, was dieser auch für sich genutzt habe. Wünschenswert sei aber, dass Abouhamdan auch die Anerkennung zukomme, die ihm als Autor des Stückes gebühre.

Der brodelnde Streit war nach Recherche des reporters offenbar schon früh der Tufa als Veranstalter zu Ohren gekommen, weshalb die Urheberschaft schriftlich festgelegt und von Tufa-Vorstand Klaus Reeh und Geschäftsführerin Teneka Beckers gegengezeichnet wurden. Nicht zuletzt deshalb kommt von Tufa-Geschäftsführerin Teneka Beckers, die die Darstellung der Bürgermeisterin zur Urheberschaft bestätigt, Unverständnis für die Situation. Sie bedauere, dass versucht werde, den reporter zu instrumentalisieren. Diese Vorgehensweise sei nicht mit der Tufa abgesprochen, sie entspreche auch nicht ihrer eigenen Vorstellung von einem professionellen Umgang mit den Medien, weshalb sie sich deswegen ausdrücklich davon distanziere.

