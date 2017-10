TRIER. Am Reformationstag, 31. Oktober, und an Allerheiligen, 1. November, hat das Bad an den Kaiserthermen von neun bis 18 Uhr geöffnet. Der Saunagarten öffnet an den beiden Tagen von zehn bis 20 Uhr (gemischte Sauna). Bei Fragen steht das Team des Bades an den Kaiserthermen unter der Telefonnummer 0651/717-2350 zur Verfügung.(tr)



