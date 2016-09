ÖKO 2017 – Nur noch wenige Ausstellungsflächen frei

TRIER. Gut vier Monate vor der 17. Auflage der Messe ″ÖKO 2017 – Bauen & Sanieren″ vom 10. bis zum 12. Februar 2017 im Messepark Trier sind noch 15 Standflächen frei. Der Andrang von Unternehmen auf die rund 125 Ausstellungsflächen ist groß, wie das Umweltzentrum der Handwerkskammer (HWK) Trier als Veranstalter mitteilt. Handwerksbetriebe, die an einem Messestandplatz interessiert sind, können das Anmeldeformular im Internet unter oeko-trier.de herunterladen oder zeitnah mit Torsten Kaiser (HWK), Telefon 0651/207-275, E-Mail: tkaiser@hwk-trier.de, Kontakt aufnehmen. Der Belegungsplan und weitere Informationen sind ebenfalls online abrufbar. Neu sind die erweiterten Öffnungszeiten: Die ÖKO wird bereits am Freitag um 14 Uhr beginnen und damit erstmals an drei Tagen stattfinden. (tr)

