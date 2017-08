ÖKO 2018: HWK vergibt ab sofort Ausstellungsflächen

TRIER. Die Vermarktung der Ausstellerplätze für die “ÖKO 2018 – Bauen & Sanieren“ vom 23.- 21. Februar im Messepark Trier hat begonnen. Für die 18. Auflage stehen an Ausstellungsflächen jeweils 2.400 Quadratmeter in der Halle und im Zelt bereit. Wie die Handwerkskammer (HWK) Trier als Messeveranstalter mitteilt, ist der Andrang der Handwerksbetriebe und ihrer Marktpartner auf die Plätze groß. Wer an einem der mehr als 130 Standplätze interessiert ist, sollte sich zeitnah an die HWK wenden. Kontakt: Torsten Kaiser, Tel. 0651/207-275, E-Mail: tkaiser@hwk-trier.de

Die “ÖKO 2018 – Bauen & Sanieren“ greift die bewährten Themen Bauen, Renovieren und Sanieren auf. Dazu gehören unter anderem die Themen barrierefreies Wohnen, Gebäudediagnostik, Gebäudeenergieberatung, Wärmedämmung, ökologische Baustoffe und Einbruchschutz. Weitere Informationen sind im Internet unter www.oeko-trier.de erhältlich. (tr)



