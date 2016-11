Ökumenische Glaubensgespräche zur Reformation

TRIER. “Ökumenische Glaubensgespräche“ bieten die Katholische Erwachsenenbildung Trier und die Evangelische Kirchengemeinde Trier zum Reformationsgedenken 2017 an. An sechs Abenden setzt sich ein evangelisch-katholisches Zweierteam mit grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens auseinander und beleuchtet die Themen aus der Sicht der jeweiligen Konfession.

Der Glaubenskurs findet immer montags statt und beginnt am 7. November mit dem Thema “Allein durch den Glauben!”. Es referieren Pfarrerin Wiebke Dankowski und Pastoralreferentin Anja Werner im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Nordallee 7) in Trier. Die Reihe wird fortgesetzt am 14. November, wenn die Referenten Professor Wolfgang Lentzen-Deis und Pfarrer Herbert Lindenlauf “Allein das Wort!” in den Blick nehmen im Haus der Weißen Väter (Dietrichstraße 30) in Trier. Am 21. November geht es um den Glaubensgrundsatz “Allein die Heilige Schrift!”; es referieren im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Vikarin Vera Mantowsky und Pastoralreferent Thomas Kupczik. Das Thema am 28. November “Allein die Gnade!” stellen Pfarrerin Wiebke Dankowski und Pastoralreferent Thomas Kupczik im Haus der Weißen Väter vor. Pfarrer Dr. Herbert Lindenlauf und Prof. Wolfgang Lentzen-Deis befassen sich am 5. Dezember im Dietrich-Bonhoeffer-Haus mit dem Glaubensprinzip “Allein durch Jesus Christus”. Die Reihe beschließen am 12. Dezember in der Welschnonnenkirche in Trier mit dem Thema “Gott allein!” Pastoralreferentin Anja Werner und Vikarin Vera Mantowsky.

Die Glaubensgespräche werden mit einer ökumenischen Andacht und einer kleinen Feier abgeschlossen. Alle Kursabende beginnen um 18.30 Uhr und enden gegen 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Reihe richtet sich an alle, die an einer zeitgemäßen und lebendigen Glaubenserfahrung interessiert sind und sich mit ihrem eigenen Glaubenswissen in das Seminar einbringen möchten. Die Veranstalter bitten um Anmeldung im Büro der KEB Trier, Telefon 0651-9937270, E-Mail: info@keb-trier.de. (tr)