TRIER / TRIERWEILER. Die Stadt Trier braucht dringend ein neues Gewerbegebiet. Doch die Möglichkeiten der Stadt sind auf ihrem Gebiet arg begrenzt. Warum nicht direkt an der Autobahn A64 ein solches Gebiet bauen? Und wäre es nicht sinnvoll, dabei von Anfang an Partner mit ins Boot zu holen? Auch die Gemeinde Trierweiler würde am liebsten ihr Gewerbegebiet zur A64 hin erweitern. Die Verbandsgemeinde Trier-Land stünde dem nicht ablehnend gegenüber. Warum also nicht gemeinsam ein interkommunales Industrie- und Gewerbegebietes planen? Am Mittwoch, 31. Oktober, traten die drei möglichen Partner mit ersten Überlegungen und Plänen vor die Medien. Mit dabei waren einige Bürger aus Trierweiler, denen das Gedankenspiel auf den ersten Blick hin nicht ganz geheuer war.

Von Rolf Lorig

Wenn ein neues Industrie- und Gewerbegebiet entstehen soll, stehen erst einmal viele Bedenken im Raum. Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfgang Reiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, und Ortsbürgermeister Matthias Daleiden (Trierweiler) sind sich dessen bewusst. Obwohl sie mit ihren Gesprächen und Überlegungen noch ganz am Anfang stehen, stellen sie bewusst zu diesem frühen Zeitpunkt bereits Öffentlichkeit her. Man wolle gar nicht erst den Eindruck aufkommen lassen, hier werde im Verborgenen “Hinterzimmer-Politik” gemacht, sagt Leibe. Und sein Kollege Reiland kann sich nicht daran erinnern, mit einem Vorhaben jemals schon so früh an die Öffentlichkeit getreten zu sein.

Eigentlich könne sich die Ortsgemeinde Trierweiler zurücklehnen, sagt Matthias Daleiden. Und dem ist wohl auch so, schließlich hat die Gemeinde ein gut besetztes Gewerbegebiet, das der Kommune jährlich drei Millionen Euro beschert. Hört sich gut, bringt der Ortsgemeinde aber nicht viel: “80 % davon fließen an die Verbandsgemeinde und den Kreis”, bilanziert der Ortschef. Doch weshalb will die Ortsgemeinde das Gebiet jetzt weiter ausbauen?

Als im März des vergangenen Jahres der Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal aufgelöst wurde, fielen der Ortsgemeinde freie Flächen zu, die sich für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes trefflich eignen würden. “Seit das bekannt wurde, klingelt bei mir ununterbrochen das Telefon”, sagt der Ortsbürgermeister. Zahlreiche Bürger aus dem Ort, aber auch aus dem benachbarten Umland hätten großes Interesse daran. Dazu kommt, dass Daleiden auch zukunftsorientierte Pläne hat: “Mir schweben Räumlichkeiten vor, die von Startup-Unternehmen genutzt werden können, die am besten zukunftsorientierte Technologien entwickeln.”

Startup-Unternehmen an Deutschlands älteste Stadt binden

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hört das mit Interesse. Für ihn ist es keine Frage, dass eine Kommune dringend Gewerbegebiete braucht, die wiederum Arbeitsplätze in der Region sichern. Und er fragt sich, ob ein solches Gewerbegebiet kurz vor Luxemburg nicht gänzlich neue Chancen für Stadt und Umland bieten. Zumal die Stadt rechts der Autobahn von Luxemburg her kommend auch freie Flächen hat. Wie der Trierweiler Ortsbürgermeister hat auch er zukunftsorientierte Pläne, will ebenfalls junge Startup-Unternehmen an Deutschlands älteste Stadt binden. Doch um solche Ideen umsetzen zu können, bedarf es der richtigen Infrastruktur. Denn egal, ob sich nun ein Logistik-Unternehmen oder ein Startup ansiedelt – sie alle verlangen heutzutage schnelle und schnellste Internet-Anbindungen. Das wäre dann das Hochzeitsgeschenk des Oberbürgermeisters. Denn als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Trier (SWT) weiß er, dass man dort das erforderliche Handwerk beherrscht. “Es macht keinen Sinn auf die großen Unternehmen zu warten, die SWT können das und würden in dem Fall auch Sorge tragen, dass das richtig funktioniert.” Eine Aussage, die manche der Trierweiler Bürger aufhorchen lässt…

Auch Verbandsgemeindechef Wolfgang Reiland wirbt für das gemeinsame Vorhaben. Das Potenzial für Gewerbegebiete innerhalb der Verbandsgemeinde sei erschöpft, aber es gebe eine stetige Nachfrage. “Wir brauchen Gewerbegebiete, die Arbeitsplätze vorhalten und dazu beitragen, dass die Menschen gut leben können.” Die Verbandsgemeinde habe die Aufgabe, die Ortsgemeinde bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dieser Aufgabe komme man gerne nach, betont der Bürgermeister.

Die anwesenden Bürger verhalten sich noch ruhig, äußern aber ihre Bedenken. Wie groß das Gebiet denn sei, das man da anpeile, lautet eine der Fragen. Johannes Weinand vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Trier sowie Alfred Dewald, Leiter des Sachgebiets Bauleitplanung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land, fällt eine zufriedenstellende Antwort schwer. Denn Fakt ist, dass es noch kein abgestecktes Gebiet gibt, über das konkret gesprochen werden kann. Als erster Schritt soll zunächst eine Studie in Auftrag gegeben werden, die alle relevanten Fragen, die es bei einem solchen Vorhaben zu bedenken gilt, im ersten Schritt klären soll. Dazu gehört auch, dass Flächen ausgesucht werden, die für ein solches Projekt genutzt werden können. Gut 120.000 Euro wird diese Studie kosten. 60.00 Euro werden über Fördermittel bezahlt, die verbleibende Hälfte teilen sich dann die drei Partner zu gleichen Teilen. Diese Studie könnte dann etwa Mitte 2020 vorliegen und aus ihr sollen alle drängenden Fragen der Bürger beantwortet werden können.

Zeitschiene reicht von fünf bis 15 Jahre

Auch einen Zeitplan haben die drei interkommunalen Partner entworfen. “Wenn es gut geht, können wir in fünf Jahren mit dem Bau beginnen. Läuft es weniger gut, werden wir wohl zehn Jahre brauchen. Und im ungünstigsten Fall müssen wir mit 15 Jahren rechnen”, erläutert Wolfram Leibe. Was das bedeutet, weiß er auch: “Wir läuten damit die Politik für unsere Nachfolger ein.”

Vieles, was die anwesenden Bürger gehört haben, leuchtet ihnen ein. “Doch was ist mit dem Verkehr?” will eine Frau wissen. Bürgermeister Wolfgang Reiland erklärt ihr, dass das Gewerbegebiet nur dann Sinn macht, wenn es eine direkte Zu- und Abfahrt zur Autobahn hat. Niemandem könne damit gedient sein, wenn der Verkehr sich erst durch den Ort wälzen müsste. Ein anderer will wissen, ob das der Türöffner für den Moselaufstieg sei. Oberbürgermeister Wolfram Leibe verneint. Dieses Gewerbe- und Industriegebiet, so es denn kommt, sei eine eigenständige Maßnahme, losgelöst von der Bundespolitik, die den Moselaufstieg in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans eingestellt hat. Noch einmal betonen alle Redner, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch niemand sagen kann, ob, wann, wo und unter welchen Bedingungen das Gewerbe- und Industriegebiet entstehen wird. Und alle geben das Versprechen ab, die Bürger permanent über alle aktuellen Projektfortschritte zu informieren.

Als Politiker und Medienleute das Bürgerhaus verlassen, stehen die Bürger im Gespräch noch beieinander. Es gibt eine Menge zu besprechen, doch von grundsätzlicher Ablehnung ist zum Glück noch nichts zu spüren.



Drucken