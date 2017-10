Offensive gegen Sex-Werbung

TRIER. Die Stadt will deutlich schärfer gegen großflächige und mobile Sexwerbung vorgehen. Dazu sollen die Schutzzonen ausgedehnt und Betriebe, die Fahrzeuge mit entsprechender Reklame auf öffentlichen Plätzen parken, sanktioniert werden. Die neue Rathaus-Offensive hat Dezernent Thomas Schmitt (CDU) am Montag auf der Pressekonferenz des Stadtvortandes angekündigt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) unterstützt den Vorstoß seines Dezernenten: “Vielleicht schreiben wir so sogar Rechtsgeschichte!”

Die Werbung in Sachen Prostitution und Sex in Trier hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, was auf eine Werbeoffensive verschiedener Betriebe zurückzuführen und auch der Grenzlage Triers geschuldet ist. Hauptsächlich drei Betriebe sind laut Schmitt für den Werbe-Boom der Sexanbieter verantwortlich. Im Stadtgebiet werben diese auf großen Werbeplakaten und mit Aufdrucken auf Fahrzeugen, die auf öffentlichen Straßen – zum Teil legal – oder auf Privatflächen zu Reklamezwecken abgestellt werden.

Immer wieder gab es Beschwerden aus der Bevölkerung, auf die Verwaltung und Stadtrat nun reagieren wollen. Die Prostitutionswerbung, die auch künftig nicht generell, sondern nur in unter bestimmten Bedingungen verboten sein wird, soll so im Stadtgebiet deutlich eingeschränkt werden. Und zwar dann, “wenn die Art der Reklame in Inhalt, Umfang oder auch der konkreten Verbreitung den Jugendschutz gefährdet”.

“Wenn man überzieht, fordert man die öffentliche Hand eben heraus”, begründete Leibe die Offensive von Verwaltung und Politik.

Das Verbot in Trier

Alleine der massive Umfang der Werbung für Prostitution im Stadtgebiet ist aus Sicht der Stadt eine Gefährdung sogenannter “schutzbedürftiger Rechtsgüter der Allgemeinheit”, in diesem Falle vor allem des Jugendschutzes. Deshalb legt die Stadt einen Mindestabstand zu Schulen, Kindertagesstätten, Familienzentren, sonstigen Jugend- und Jugendschutzeinrichtungen und Jugendsportstätten von 500 Metern fest. Dieses Vorgehen ist ähnlich wie beim Mindestabstand von Spielhallen, der im Glücksspielgesetz geregelt ist. Innerhalb dieses Radius von 500 Metern wird künftig Prostitutionswerbung als mit dem Jugendschutz nicht vereinbar und damit als verboten betrachtet. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt.

Das Abstellen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum ausschließlich zu Werbezwecken erfüllt laut Schmitt rechtlich den Tatbestand einer Sondernutzung. “Hier geht es nicht ums Parken, sondern um Werbung”, so der Dezernent. Dies gelte unabhängig vom Inhalt der jeweiligen Werbung. Eine solche Sondernutzung wird in der Stadt nicht genehmigt. Wenn es zweifelsfrei eine unerlaubte Sondernutzung gibt, werden laut Schmitt nun entsprechende Verfahren (Ordnungswidrigkeit) eingeleitet.

Wenn zudem Fahrzeuge mit Bordellwerbung abgestellt werden, wird das Rathaus die bekannten Unternehmen zeitnah anschreiben mit dem entsprechenden Hinweis auf die neue Rechtslage. Die betroffenen Unternehmen erhalten vom Rathaus also nun Post. Für das Entfernen der Werbung wird eine Frist von zwei Monaten gesetzt; bei der unerlaubten Sondernutzung mit Fahrzeugen eine Frist von zwei Wochen. (tr/et)

Bisherige Rechtslage

“Ordnungswidrig handelt, wer durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt; dem Verbreiten steht das öffentliche Ausstellen, Anschlagen, Vorführen oder das sonstige öffentliche Zugänglichmachen gleich.” Die Rechtsprechung hatte diese Vorschrift aber einschränkend so ausgelegt, dass Prostitution nicht mehr per se sittenwidrig sei und dass für ein Verbot einer solchen Werbung deshalb zusätzlich eine konkrete Beeinträchtigung von Rechtsgütern der Allgemeinheit, insbesondere des Jugendschutzes, vorliegen müsse.

Neue Rechtslage

“Es ist verboten, durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu sexuellen Dienstleistungen anzubieten, anzukündigen oder anzupreisen oder Erklärungen solchen Inhaltes bekanntzugeben

1. unter Hinweis auf die Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr ohne Kondom, auch wenn der Hinweis in mittelbarer oder sprachlich verdeckter Form erfolgt,

2. in einer Weise, die nach Art der Darstellung, nach Inhalt oder Umfang oder nach Art des Trägermediums und seiner Verbreitung geeignet ist, schutzbedürftige Rechtsgüter der Allgemeinheit, insbesondere den Jugendschutz, konkret zu beeinträchtigen oder

3. unter Hinweis auf die Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr mit Schwangeren, auch wenn der Hinweis in mittelbarer oder sprachlich verdeckter Form erfolgt. Dem Verbreiten steht das öffentliche Ausstellen, Anschlagen, Vorführen oder das sonstige öffentliche Zugänglichmachen gleich.” (tr)



Drucken