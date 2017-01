Ohne Beute abgezogen

TRIER. Unbekannte Täter sind am vergangenen Sonntag in ein Ladengeschäft in der Straße “Zum Römersprudel” (Feyen) eingebrochen, haben aber offenbar nichts entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hebelten der oder die Unbekannten ein Fenster auf und stiegen in den Laden ein. Hier durchsuchten sie verschiedene Schubladen und Behältnisse und verließen den Laden wieder, nachdem sie nichts Brauchbares gefunden hatten. Die Tatzeit dürfte am Sonntagmorgen zwischen 4.10 Uhr und 5.30 Uhr liegen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2253. (tr)

