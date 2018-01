Ohne Führerschein trunken unterwegs

TRIER. Da müssen sich die Polizeibeamten wie in einem schlechten Film gefühlt haben: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Trier gegen 2.45 Uhr in der Nähe des Augustinerhofes ein junger Mann in seinem PKW auf. Einer Kontrolle entzog sich der zunächst unbekannte Mann, indem er mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr. Bei der Verfolgung wurde der von ihm gesteuerte blaue Mercedes nach Angaben der Polizei innerstädtisch mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 90 km/h, im Verlaufe der weiteren Flucht mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h in Fahrtrichtung Konz gemessen. Nach Auffassung der Polizei war es lediglich dem geringen Verkehrsaufkommens zu verdanken, dass es nicht zu Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer kam.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung folgte die Zivilstreife dem PKW mit gebührendem Abstand. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über eine Strecke von etwa 13 Kilometern über die B 51 und die L 137 bis nach Kanzem.

Wegen der hohen Geschwindigkeit des Mercedes habe der Fahrzeugführer das Fahrzeug schließlich nicht mehr kontrollieren können und sei in einer Rechtskurve in eine abschüssige Böschung gefahren. “Das Fahrzeug kam erst nach ca. 50 Metern im unwegsamen Gelände zum Stillstand. Der Fahrer konnte schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt aus dem Fahrzeug durch die Feuerwehr geborgen werden”, so die Polizei.

Eine Blutprobe im Krankenhaus brachte Klarheit: Der 18-jährige Flüchtige aus dem Kreisgebiet Trier-Saarburg stand unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein konnte jedoch nicht beschlagnahmt werden: “Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis”, teilt der Bericht mit. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Am Sonntagvormittag konnte das Fahrzeug mit einem Spezialkran im Gelände geborgen werden. Im Einsatz befanden sich insgesamt drei Streifenteams der Polizeiinspektionen Trier und Saarburg, ein Notarzt aus Saarburg, ein Rettungswagen aus Konz sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Konz und Kanzem unter Führung der Feuerwehreinsatzzentrale Konz sowie deren Wehrleiter. (tr)



