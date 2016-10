Olewig – Bauarbeiten in den Herbstferien

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern in der ersten Woche der Herbstferien drei Wasserhausanschlüsse in der Olewiger Straße (Hausnummer 98 bis 98 b). Die Arbeiten finden im Gehwegbereich statt, so dass der Verkehr zweispurig im Gegenverkehr an der Maßnahme vorbeifahren kann. Für die Wiederherstellung der Straßenoberfläche gegen Ende der Woche wird der Verkehr voraussichtlich einen Tag lang einspurig mittels Ampelregelung an der Maßnahme vorbeigeführt.

Im Anschluss an die Arbeiten in der Olewiger Straße erneuern die SWT voraussichtlich in der zweiten Ferienwoche in einer Tagesbaustelle einen Gashausanschluss in der Kaiserstraße Höhe Hausnummer 41. Dazu ist ein Kopfloch in der Busspur erforderlich. Der Verkehr kann wie gewohnt die beiden Fahrspuren in Richtung Mosel nutzen.

Für Fragen zur Baumaßnahme stehen die Stadtwerke Trier unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)