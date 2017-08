Olewiger Weinfest 2017: Sonderbusse und Umleitungen

TRIER. Für das Weinfest wird die Ortsdurchfahrt Olewig von Freitag, 4. August, 9 Uhr, bis Dienstag, 8. August 2017, 12 Uhr gesperrt. Die Busse der Linien 6 und 81 fahren in dieser Zeit eine Umleitung über die Riesling-Weinstraße.

Die Haltestellen in der Olewiger Straße werden in diesem Zeitraum aufgehoben und an Ersatzhaltestellen in der Riesling-Weinstraße verlegt. Am Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, fahren neben den regulären Linien 81 und 84 von 19:37 bis 22:07 Uhr halbstündlich Sonderbusse vom Petrisberg über Universität, Tarforst, Trimmelter Hof sowie von der Porta Nigra über Hauptbahnhof, Weberbach und Kaiserthermen direkt zum Weinfest. Ab Pluwig wird zwischen 20:01 und 22:01 Uhr ein weiterer Sonderbus zum Weinfest eingesetzt, der über Gusterath, Gutweiler und Filsch fährt. Sonntags und montags gilt der normale Fahrplan. Die genauen Abfahrtszeiten sind im Sonderfahrplan “Olewiger Weinfest“ zu finden. Dieser ist in den Bussen, im Stadtbus-Center oder im Internet als Download erhältlich.

Am Freitag, 4. August 2017, wird die Riesling–Weinstraße gegen 22:45 Uhr für das Feuerwerk gesperrt. Dann fährt die Linie 81 folgende Umleitung: Ab Hauptbahnhof fahren die Busse bis zu den Kaiserthermen die normale Fahrroute, dann weiter über Ostallee, In der Reichsabtei, Wasserweg, Avelsbacher Straße, Kohlenstraße, Universität Süd und dann weiter nach Plan. Ab Universität Süd fahren die Busse über Kohlenstraße, Avelsbacher Straße, Wasserweg, In der Reichsabtei, Balduinstraße, Weimarer Allee, Kaiserthermen und dann weiter nach Plan in Richtung Hauptbahnhof. Für die Linie 84 ergibt sich keine Änderung. Beginn und Ende der Umleitung werden vor Ort durch das Aufsichtspersonal der Stadtwerke festgelegt.

Für Fragen zu Sonderbussen und Umleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



Drucken