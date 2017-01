TRIER. In der nächsten Sitzung des Trierer Jugendparlaments am Freitag, 3. Februar, 16 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, geht es unter anderem um die Planungen für ein Open-Air-Kino sowie die Diskussionsreihe #Blickpunkt. Weiteres Thema ist die Initiative des Jugendparlaments für eine breitere Jugendbeteiligung in Trier. (tr)

