Open air-Kino: “Willkommen bei den Hartmanns”

TRIER. Das Open air-Kino der Tufa gehr auch in diesem Jahr in eine neue Runde. Den Auftakt macht am Mittwoch, 2. August, um 21:30 Uhr, die Komödie “Willkommen bei den Hartmanns” mit Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz und weiteren Darstellern.

Zur Handlung: Familie Hartmann sieht sich mit einer herrlichen Eskalation ihrer Probleme konfrontiert, als Mutter Angelika gegen den Willen ihres Mannes beschließt, den Flüchtling Diallo aufzunehmen. Inmitten aller Wirrungen und Turbulenzen des normalen Wahnsinns unserer Zeit bleibt nur die Hoffnung, dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden wiederfindet – so wie das ganze Land.

Eintritt: VVK + AK: 7/8 € (tr)



