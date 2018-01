Opening 18: Von Hendrix bis Stockhausen

TRIER. Das 18. Internationale Festival für Aktuelle Klangkunst “Opening 18” findet vom 16. bis 18. Februar in der Tufa statt. Mit einer Pressekonferenz vermittelten Kulturdezernent Thomas Schmitt und Tufa-Chefin Teneka Beckers erste Einblicke.

Seit 18 Jahren gibt es das Festival, bei dem Freunde der Aktuellen Klangkunst zum Teil von weit her nach trier kommen. Für Thomas Schmitt ist es keine Premiere. Er war schon im letzten Jahr dabei und weiß: “Man sollte diese Form der Musik nicht im Vorfeld in eine Schublade legen”, meint er und ergänzt: “Sie steht zu Unrecht im Ruf nur etwas für Intellektuelle zu sein.” Der Besuch des letzten Jahres habe ihm gezeigt, dass es lohne, sich darauf einzulassen. “Man kann dann sehr interessante Entdeckungen machen.”

Die Erfahrungen von Teneka Beckers mit dem Festival reichen deutlich länger zurück. Aber auch sie ist fasziniert von diesem Format, das laut ihren Worten einzigartig in Rheinland-Pfalz ist und Künstler fast aus der ganzen Welt in der Römerstadt zusammenbringt.

Die Idee, alte neben neue, westliche neben östliche, komponierte neben improvisierte Musik zu stellen, ist bei dieser Festivalreihe der zentrale Leitzgedanke eines umfangreichen und breit gefächerten Programms. Über 30 Musiker, Komponisten und Klangkünstler gestalten an drei Tagen mit zehn Konzerten, einer Klangkunstausstellung sowie zwei zusätzlichen Gesprächskonzerten für Jugendliche einen Brückenschlag in die aktuelle, zeitgenössische Klangkunst mit mindestens sechs Uraufführungen und deutschen Erstaufführungen.

Als künstlerische Leiter zeichnen Thomas Rath und Bernd Bleffert für den Inhalt des Festivals verantwortlich. Beiden ist wichtig, dass die Besucher hier ein breites Spektrum vorfinden, das nicht nur aktuelle Strömungen vermittelt, sondern auch Beispiele beinhaltet, die man im ersten Moment vielleicht nicht versteht. Zudem gebe es keinen echten Schwerpunkt sondern viele Facetten, die sich zu einem bunten und vielfältigen Ganzen zusammenfügen.

“Von Profis lernen”

Eines dieser Facetten ist mit Sicherheit das “Ensemble der Länder”, das von der in Hongkong aufgewachsenen Chinesin und Percussionistin Sabrina Ma begleitet wird. Die Ausnahmemusikerin arbeitet regelmäßig mit Berliner Ensembles wie beispielsweise dem “modern art ensemble” zusammen und ist auch auf namhaften Festivals im In- und Ausland präsent. Für Ulrich Nilles vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz ist dieser Auftritt deshalb so interessant, weil man damit vor allem Schüler ansprechen will. So wird es unter dem Motto “Von Profis lernen” eine Arbeitsphase und auch einen Workshop für Oberstufenschüler geben.

Die im Veranstaltungsort vereinten Begegnungsräume für neue, ungewöhnliche wie fremdartige Musik- und Klangerlebnisse aber auch bekannte, scheinbar vertraute Klassiker alter wie neuer Zeit waren von Anfang an die erfolgreichen Anziehungskräfte dieses Festivals in einer “Provinz“, in der sich neue Klangkunst üblicherweise eher schwertut.

Im Programm finden sich beispielsweise ein Konzert für “Querhörer“, indem auch Jimi Hendriks eine Rolle spielt, ein musiktheatralisches Werk “Ein Zimmer für sie allein“ um Francesca Caccini, eine Komponistin der Barockzeit, “Diwan des Feueropal“ eine in der arabischen Welt vielfach bekannten, musikalisch ummalten Legende , ein Markstein und Klassiker Neuer Musik der 60er Jahre “Pole für 2“ von Karlheinz Stockhausen, ein Streichquartett mit Musik des Koreaners Kunsu Shim, den Klassikern Moderner Musik: Anton Webern und Morton Feldman, der Klavierzyklus : “Makrokosmos“ von George Crump oder auch das deutsch libanesische Improvisationsduo Sharif Sehnaoui und Joss Turnbull. Letzterer wie auch das Ensemble der “Querhörer“ werden die Schülerworkshop-Konzerte bestreiten, die sich in der Form der letzten Jahre, nämlich die Schüler in Ihren Klassen zu besuchen, als sehr erfolgreich etabliert haben. (rl/tr)



Drucken