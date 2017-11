Opernwerkstatt zu “Die Csárdásfürstin“

TRIER. Als Ersatz für die geplante Einführungsmatinée am Sonntag, 19. November, bietet das Theater eine Opernwerkstatt am Donnerstag, 23. November um 18.30 Uhr an. Die Musikdramaturgen Julia Anslik und Peter Fröhlich geben eine Einführung zur Operette “Die Csárdásfürstin“.

Im Anschluss steht der Besuch einer Probe des Ensembles im Großen Haus auf dem Programm. Danach besteht die Möglichkeit, mit Regisseur Thilo Reinhardt, dem musikalischen Leiter Wouter Padberg und den Dramaturgen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Eindrücke zu sammeln.

Die Veranstaltung endet gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die Premiere von “Die Csárdásfürstin” ist am Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, im Großen Haus des Theater Trier. (tr)



