“Orgel plus” in St. Matthias

TRIER. Raritäten und Bewährtes für Horn und Orgel sind am Sonntag, 6. November 2016, ab 16 Uhr in der Basilika St. Matthias, Trier zu hören. Es konzertieren Anna Müller (Freilassing) und Prof. Alfred Müller-Kranich, Kirchenmusiker in St. Matthias an der Schuke-Orgel. Gespielt werden die Sonate F-Dur von G. F. Händel, Mendelssohns 4. Orgelsonate in B-Dur, das Hornkonzert von Johann Michael Haydn, vier Choralimprovisationen aus op.65 von Siegfried Karg-Elert, Laudatio von Bernhard Krol für Horn solo, Toccata für Orgel von Georgi Mushel, und die Badinerie von J. S. Bach in einer Bearbeitung für Horn und Orgel. Der Eintritt ist frei. Veranstalterin ist die katholische Kirchengemeinde St. Matthias. Weitere Informationen im Internet unter st-matthias-trier.de. (tr)

