Orientierungswochen der Musikschule

TRIER. Die städtische Karl-Berg-Musikschule lädt noch bis 31. März zu ihren Orientierungswochen ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können jeweils von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr, im Gebäude an der Paulinstraße 42b/c, den Unterricht der Abteilungen Klassik, Jazz und Rock sowieMusical besuchen und die Dozenten kennenlernen. Eine detaillierte Übersicht der Angebote steht im Internet und wird in Aushängen im Musikschulgebäude präsentiert. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle im Palais Walderdorff, Telefon: 0651/718 -1442. (tr)



Drucken