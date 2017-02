Ortsbeiräte geben Votum zu Baugebiet ab

TRIER. In einer gemeinsamen Sitzung am kommenden Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, im Druckwerk-Bürgerhaus, Ottostraße 29, diskutieren die Ortsbeiräte Euren, Zewen und Heiligkreuz über die Frage, ob das künftige Baugebiet im neuen Flächennutzungsplan am Brubacher Hof oder am Langenberg ausgewiesen werden soll. Gegen 20 Uhr kommen die drei Ortsbeiräte dann zu separaten Sitzungen in verschiedenen Räumen des Bürgerhauses zusammen und geben jeweils ihr Votum ab.

Der Ortsbeirat Euren befasst sich außerdem mit der Neugestaltung des Dorfplatzes und die Kollegen aus Zewen mit der Beschilderung für den Friedhof an der Kreuzung Kant- und Kettenstraße. Der Ortsbeirat des Stadtteils Mariahof, in dessen Gemarkung der Brubacher Hof liegt, befasst sich am 7. März mit dem Standort für das künftige Baugebiet. (tr)



