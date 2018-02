TRIER. Die Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung in Irsch am Montag, 26. Februar, 20 Uhr, Probenraums des Musikvereins in der Grundschule, wurde kurzfristig ergänzt. Dort geht es jetzt auch um den Schulzweckverband des Stadtteils. (tr)



