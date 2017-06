TRIER. In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Kürenz am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, Clubhaus des Polizeisportvereins auf dem Petrisberg, stellt sich der Bezirksbeamte der Polizei vor. Außerdem geht es um den Abriss leerstehender Wohngebäude in der Riverisstraße 52/54 sowie 68-72 und um den geplanten Xiamen-Partnerschaftsgarten auf dem früheren LGS-Gelände. (tr)



Drucken