TRIER. Die nächste Sitzung des Ortsbeirats Tarforst findet nicht am Dienstag, 23. Januar, statt, wie im Pressedienst der Stadt Trier vermeldet, sondern erst am Donnerstag, 25. Januar. Sie beginnt um 19.45 Uhr im Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz. (tr)



