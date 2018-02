TRIER. Die nächste Sitzung des Trierer Stadtrechtsausschusses am Mittwoch, 21. Februar, beginnt um 7.30 Uhr mit einem Ortstermin in Eitelsbach an den Kreuzungen der Eitelsbacher- mit der Mertesdorfer Straße sowie Im Vogelsberg.

Dabei geht es um mehrere Widerspruchsverfahren zu Schülerfahrtkosten. Die mündliche Verhandlung wird dann gegen 10 Uhr im Raum Gangolf im Rathaus fortgesetzt. (tr)



