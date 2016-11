‟Oswald von Nell-Breuning Preis‟ für Franz Müntefering

TRIER. Franz Müntefering wird im kommenden Jahr den ‟Oswald von Nell-Breuning Preis‟ erhalten. Das teilte Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. Der SPD-Politiker ist der achte Preisträger. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die feierliche Preisübergabe ist für Anfang März kommenden Jahres in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars geplant. Hier legte Nell-Breuning 1908 als 18-Jähriger sein Abitur ab.

In seiner Bekanntgabe hob der Oberbürgermeister hervor, dass der frühere SPD-Bundesminister, Vizekanzler und ausgewiesene Sozialexperte Franz Müntefering den Preis für sein Lebenswerk erhalte. Die fünfköpfige Jury habe ihr einstimmiges Votum mit dem herausragenden sozialpolitischen Engagement Münteferings begründet, das in seiner inhaltlichen Ausprägung und seiner zeitlichen Fortschreibung den Maximen der von Pater Oswald von Nell-Breuning maßgeblich beeinflussten Katholischen Soziallehre mit den Grundpfeilern der Gerechtigkeit, Solidarität und Subsidiarität entspreche. Müntefering habe in führenden politischen Ämtern über Jahrzehnte mit seinem ausgeprägten sozialen Bewusstsein stets handlungsorientiert herausragende sozialpolitische Akzente gesetzt, sagte Leibe.

Antworten auf drängende, oft schwierige Fragen

Als ausgewiesener Sozial-, Arbeitsmarkt- und Rentenexperte habe der Realpolitiker Müntefering, so die Begründung der Jury, immer wieder Antworten auf drängende, oft schwierige Fragen seiner Zeit gegeben. Als Beispiele werden der soziale Wohnungsbau, Münteferings Einsatz Perspektiven für (Langzeit)-Arbeitslose zu schaffen, bei den Gesetzen zur Arbeitsmarkt-Stabilisierung und seinen Beiträgen zur Sozialversicherung benannt.

Zu den großen sozialen Projekten, die maßgeblich von dem Sozialdemokraten Müntefering betrieben wurden, gehörten neben der schrittweisen Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters die Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV), der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit oder die Gesundheitsreform. Dabei habe sich Müntefering stets von der Notwendigkeit, soziale Verantwortung und Gerechtigkeit in einer solidarischen Gesellschaft fortzuentwickeln, leiten lassen.

Gegen die Auswüchse einer neoliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik mit einer international zunehmenden Macht des Kapitals bezog Müntefering deutlich Position. Er kritisierte überzogene Managergehälter im Finanz- und Bankenbereich und beklagte die fehlende Unternehmensethik vieler Firmen. 2005 löste er als SPD-Vorsitzender mit seiner Darstellung, anonyme Finanzinvestoren würden teilweise wie “Heuschreckenschwärme“ über Unternehmen herfallen, eine breite Debatte aus.

Demografische Frage eine der größten politischen Herausforderungen

Auch in jüngerer Zeit habe sich Müntefering für einen ‟Wandel in Sicherheit“ und eine ‟Neue Solidarität im 21. Jahrhundert“ ausgesprochen. Von ihm aufgeworfene aktuelle Themen, die bei einer Fortschreibung der Katholischen Soziallehre auch im Geiste Pater Oswald von Nell-Breunings stehen, seien die Mindestlohndebatte, die Pflegereform, das Betreuungsgeld oder die Begrenzung der ökonomischen und ökologischen Schulden. Die demografische Frage, wie ein vorsorgender Sozialstaat bei stark veränderten Altersstrukturen gesichert werden kann, gehöre nach Münteferings Einschätzung zu den größten politischen Herausforderungen unserer Tage.

Die Jury war auch beeindruckt von der “lebensethischen Perspektive“, die Müntefering in der Sterbehilfe-Diskussion bezog, nicht zuletzt aufgrund seiner persönlichen Erfahrung bei der Pflege seiner todkranken Frau.

Oberbürgermeister Leibe teilte mit, dass sich Müntefering in einem Telefonat über die Zuerkennung des Preises sehr erfreut gezeigt und sein Kommen zur öffentlichen Preisverleihung zugesagt habe. Müntefering erinnere sich an persönliche Begegnungen mit Pater Nell-Breuning, den er sehr schätze, im Bonner Bundestag und in Sundern.

Der Oswald von Nell-Breuning Preis, der die Verbundenheit der Stadt Trier mit ihrem großen Sohn und früheren Ehrenbürger dokumentieren und an das epochale Lebenswerk des Jesuitenpaters zur Weitergabe seines Vermächtnisses erinnern will, wird 2017 zum achten Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren Bundesverfassungsrichter a.D. Professor Dr. Paul Kirchhof (2003), Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt (2005), das päpstliche Hilfswerk “Cor Unum (2007), die Brüder Dr. Hans-Jochen und Professor Dr. Bernhard Vogel (2009), Bundesminister a.D. Dr. Norbert Blüm (2011), der gemeinnützige Verein “TransFair“ (2013) sowie Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler (2015). (rl/tr)

“Richtige Entscheidung”

“Ich bin sehr glücklich darüber, dass Franz Müntefering den Oswald von Nell-Breuning-Preis erhalten wird”, betont der Trierer SPD- und Fraktionsvorsitzende Sven Teuber in einer ersten Reaktion zur Entscheidung der Jury, die seinem Vorschlag damit gefolgt sei. Der Trierer Landtagsabgeordnete hatte seinen Parteifreund Müntefering vorgeschlagen, “weil er als führender Sozialdemokrat die Geschicke der Bundesrepublik entscheidend mitgestaltet hat”.

“Franz Müntefering gehört zu den herausragenden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Die Entscheidung ist daher absolut richtig, ihm den Oswald von Nell-Breuning-Preis zu überreichen”, so Teuber. Der Oswald von Nell-Breuning-Preis diene nicht nur der Erinnerung an das epochale Leben von Nell-Breuning, sondern vielmehr werde er an Menschen verliehen, die sich inhaltlich mit den Themen des großen Sozialethikers Nell-Breunings auseinandersetzten.

“Ich bin der Meinung, dass Franz Müntefering genau dies getan hat und immer noch tut. Jüngst hat man dies in seiner Haltung zur gesellschaftlichen Debatte über die rechtliche Gestaltung einer Sterbehilfe wahrnehmen können. Deshalb ist es ein folgerichtiges Zeichen, dass er sich nun in die Reihe der Preisträger eingliedern darf”, betont der Trierer SPD-Chef ferner. (et/tr))