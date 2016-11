Oswald-von-Nell-Breuning-Preis für Franz Müntefering

TRIER. Der ehemaligen SPD-Vorsitzende Franz Müntefering erhält den diesjährigen Oswald-von-Nell-Breunig-Preis der Stadt Trier. Das gab das Preis-Komitee soeben im Rathaus bekannt. Der 76-jährige Sozialdemokrat ist Nachfolger von Heiner Geißler (CDU), der den Preis zuletzt erhalten hatte. In einer ersten Reaktion sagte der Trierer SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber: “Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung der Jury!” Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte: “Franz Müntefering hat wichtige soziale Akzenten gesetzt und sich vor Entscheidungen nie gedrückt.”

Müntefering war von 1998 bis 1999 Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, von 2002 bis 2005 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und ab März 2004 – zunächst bis November 2005 und noch einmal von Oktober 2008 bis November 2009 – auch Bundesvorsitzender der Partei. Von 2005 bis 2007 war Müntefering Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit und Soziales im ersten Kabinett von Angela Merkel sowie in den Jahren 1975 bis 1992 und 1998 bis 2013 Abgeordneter des Deutschen Bundestages (MdB). Franz Müntefering ist seit 27. April 2013 ehrenamtlich Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland. Am 25. November 2015 wurde er zum Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) gewählt.

Der Oswald von Nell-Breuning Preis, der die Verbundenheit der Stadt Trier mit ihrem großen Sohn und früheren Ehrenbürger dokumentieren und an das epochale Lebenswerk des Jesuitenpaters zur Weitergabe seines Vermächtnisses erinnern will, wird in diesem Jahr zum achten Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren Bundesverfassungsrichter a.D. Professor Dr. Paul Kirchhof (2003), Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt (2005), das päpstliche Hilfswerk “Cor Unum” (2007), die Brüder Dr. Hans-Jochen und Professor Dr. Bernhard Vogel (2009), Bundesminister a.D. Dr. Norbert Blüm (2011), der gemeinnützige Verein “TransFair” sowie Dr. Heiner Geißler. (2013).

Ausführlicher Bericht folgt!

“Richtige Entscheidung”

“Ich bin sehr glücklich darüber, dass Franz Müntefering den Oswald von Nell-Breuning-Preis erhalten wird”, betont der Trierer SPD- und Fraktionsvorsitzende Sven Teuber in einer ersten Reaktion zur Entscheidung der Jury, die seinem Vorschlag damit gefolgt sei. Der Trierer Landtagsabgeordnete hatte seinen Parteifreund Müntefering vorgeschlagen, “weil er als führender Sozialdemokrat die Geschicke der Bundesrepublik entscheidend mitgestaltet hat”.

“Franz Müntefering gehört zu den herausragenden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Die Entscheidung ist daher absolut richtig, ihm den Oswald von Nell-Breuning-Preis zu überreichen”, so Teuber. Der Oswald von Nell-Breuning-Preis diene nicht nur der Erinnerung an das epochale Leben von Nell-Breuning, sondern vielmehr werde er an Menschen verliehen, die sich inhaltlich mit den Themen des großen Sozialethikers Nell-Breunings auseinandersetzten. “Ich bin der Meinung, dass Franz Müntefering genau dies getan hat und immer noch tut. Jüngst hat man dies in seiner Haltung zur gesellschaftlichen Debatte über die rechtliche Gestaltung einer Sterbehilfe wahrnehmen können. Deshalb ist es ein folgerichtiges Zeichen, dass er sich nun in die Reihe der Preisträger eingliedern darf”, betont der Trierer SPD-Chef ferner. (et)