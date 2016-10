Otto wie er jodelt, lacht und hüpft

TRIER. Otto ist wieder da. Ein Jahr lang hat er hinter den Kulissen gearbeitet, am Mittwoch, 26. Oktober, ist er wieder in Trier zu Gast. In der Arena stellt er um 20.07 Uhr sein neues Programm ‟Holdrio again‟ vor.

Otto war schon da, da kannte man in Deutschland den Begriff ‟Comedians‟ noch nicht. Mit seiner sprichwörtlich guten Laune erschüttert er seit Jahrzehnten das Zwerchfell seines Publikums. Fragt man Otto, wie lange er schon auf der Bühne steht, muss der Ostfriese nicht lange überlegen: ‟101 Jahre!” Noch während der Fragesteller über die Antwort grübelt, liefert Otto bereits die Antwort: ‟Bühnenjahre zählen doppelt.”

In seiner Show stellt er unter Beweis, dass er trotzdem noch lange nicht in die Jahre gekommen ist. Er springt, tanzt, jodelt und hüpft energiegeladen über die Bühne und bringt zu seinen Shows auch gute alte Bekannte wieder mit. Wie das Urzeit-Faultier Sid, das Koch-Urgestein Louis Flambée und natürlich den Ottifanten. Dazu gibt es neue Lieder, Gags, Geschichten und Überraschungen.

Tickets gibt es beim Ticketshop der Arena Tier oder telefonisch unter der Rufnummer 0651 / 462 90103 (tr)