Paritätisches Qualitätssiegel für die Lebenshilfe Trier

TRIER. Die Lebenshilfe Trier freut sich über eine erfolgreiche Zertifizierung: Ab sofort trägt sie das Paritätische Qualitätssiegel (erste Stufe), das für Qualität in sozialen Organisationen steht. Bei einer externen Vor-Ort-Begutachtung im Januar wurde bestätigt, dass der Verein die festgelegten Kriterien des Qualitätsmanagements erfüllt.

Vorstand Wolfgang Enderle: “Ich freue mich, dass die Qualität, die wir bereits seit vielen Jahren im Alltag praktizieren, nun auch offiziell bestätigt ist und so für alle transparent gemacht wird. Wir sind stolz, nun eine der wenigen zertifizierten Lebenshilfen in Rheinland-Pfalz zu sein.”

Das Qualitätssiegel der ersten Stufe sei dabei nur der Anfang. “In den kommenden Jahren wollen wir nach und nach auch die höheren Stufen erreichen, das haben wir so auch in unserem Leitbild festgelegt.” Das Paritätische Qualitätssiegel ist in vier Stufen unterteilt, die aufeinander aufbauen.

Weitere Infos zur Lebenshilfe Trier und deren Leitbild gibt es auf lebenshilfe-trier.de.

Über die Lebenshilfe Trier e.V.

Zur Lebenshilfe Trier e.V. gehören mehr als 700 Mitglieder. In zwölf Einrichtungen werden rund 450 Menschen aller Altersgruppen betreut. Als Selbsthilfeorganisation betroffener Eltern und Angehöriger von Menschen mit Behinderung wurde die Lebenshilfe Trier 1962 gegründet. (tr)



