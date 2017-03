Misereor: Partnerorientierung auf Augenhöhe

TRIER. Die ARD überträgt am kommenden Sonntag den festlichen Gottesdienst aus dem Trierer Dom, mit dem die Fastenaktion 2017 des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor eröffnet wird. Zuletzt war Trier im Jahr 1984 Gastgeber für die Eröffnung der bundesweiten Fastenaktion gewesen.

Bis Ostern will das Werk für Entwicklungszusammenarbeit auf die Ideen und Potenziale der Menschen in Afrika aufmerksam machen. Im Rahmen von zahlreichen Aktionen wird um Spenden wird um Spenden für die Projekt- und Lobbyarbeit in Afrika und dem nahen Osten, in Asien und Ozeanien sowie in Lateinamerika gebeten.

Weshalb brauchen afrikanische Länder wie Burkina Faso, das Beispielland der diesjährigen Fastenaktion, diese Unterstützung? Aufklärung kam im Rahmen einer Pressekonferenz vom Erzbischof von Ouagadugou, Kardinal Philippe Quédraogo. Er wies darauf hin, dass Burkina Faso, das frühere Obervolta, zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Das Bruttosozialprodukt der ehemaligen französischen Kolonie liegt seinen Worten zufolge bei 700 US-Dollar pro Person und Jahr. Rund 80 Prozent der Bewohner bestreiten demnach ihren Unterhalt mit Landwirtschaft und Viehhaltung. Hier setzt nach den Worten des Kardinals die Hilfe von zwei landwirtschaftlichen Organisationen ein, die beide von Misereor gefördert werden. Mit deren Hilfe hätten die Menschen des Landes eigene Mittel gegen Hühnerkrankheiten sowie gegen die Pockenseuche beim Vieh entwickeln können. Einen anderen Weg beschreite die zweite Organisation, die den Bauern Hilfestellung bei der Produktion von Milch gebe. Denn im Gegensatz zu Europa gebe eine Kuh in Burkina Faso nur wenige Liter Milch pro Tag. Dass nun ausgerechnet europäische Unternehmen versuchen Milchpulver in den westafrikanischen Staat zu importieren, findet der Kardinal bedenklich und wenig hilfreich, konterkariere das doch den Versuch, das Land auf eigene Beine zu stellen. ‟Burkina Faso ist ein Land, das selbstbewusst auf seine eigenen Errungenschaften zurückgreifen will, um die anstehenden Aufgaben zu meistern‟, so Kardinal Quédraogo.

Enorme Potenziale

Das sieht auch Pirmin Spiegel so. Der Misereor-Hauptgeschäftsführer warb bei der Pressekonferenz für eine andere Sichtweise auf Afrika. In Burkina Faso gebe es große Potenziale, die das Bischöfliche Hilfswerk stärken will. ‟Das Land hat enormes Potenzial und findige Bauern, die mit großer Kraft und unerschöpflicher Kreativität nach Lösungen für ihre alltäglichen Probleme suchen und dabei selbst die wissenschaftliche Agrarforschung mit ihren Erfolgen bereichern‟, sagte Spiegel. Man könne nur staunen, wie sie mit einfachsten Mitteln erfolgreiche Landwirtschaft betreiben und dabei auch Medikamente gegen Krankheiten ihrer Nutztiere entwickelt hätten, die inzwischen auch staatlich anerkannt seien.

Die Nähe zu Misereor betonte der Trierer Bischof Stephan Ackermann, sei das Bistum doch schon durch den zwischenzeitlich emeritierten Weihbischof Leo Schwarz eng mit dem Hilfswerk verbunden gewesen. Zum anderen sei die Misereor-Fastenaktion ein Element des starken weltkirchlichen Profils des Bistums Trier. Als Beispiele benannte der Bischof die mehr als 55-jährige Partnerschaft mit dem Bolivien, die sozialen Friedendienste im Ausland sowie die Caritas, über die man mit der Ukraine verbunden sei. Daneben gebe es weitere Beispiele wie Adveniat, missio, Renovabis oder das Bonifatiuswerk, die alle ihren Platz im Bistumskalender hätten. Weltweites Engagement sei in vielen Pfarreien und Orten verankert.

Im Bistum Trier habe die alljährliche Misereor-Fastenaktion einen hohen Stellenwert. Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich an Frühschichten, Fastenessen, und Aktionen wie dem Misereor Coffee Shop. Die Misereor-Kollekte finde jeweils am 5. Sonntag in der Fastenzeit statt. Stolz wies der Bischof darauf hin, dass im vergangenen Jahr die Gläubigen in der Misereor-Kollekte und direkten Spenden rund 2,71 Mio. Euro zur Verfügung gestellt haben. Im Rahmen einer Reise nach Burkina Faso konnte sich der Bischof selbst ein Bild über die Vor-Ort-Arbeit von Misereor machen. Dabei habe die konsequente Partnerorientierung des Hilfswerkes, die von einem Miteinander auf Augenhöhe geprägt sei, einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen. (rl)



