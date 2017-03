TRIER. Darüber, was Betroffene bei der Formulierung von Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen wissen müssen, informieren Rechtsanwälte der Rechtsanwaltskammer Koblenz am 16. März von 17.30 bis 19.30 Uhr im Kurfürstlichen Palais, Rokokosaal, Willy-Brandt-Platz. Unter dem Motto “Für den Ernstfall vorsorgen” können interessierte Bürger ihre persönlichen Fragen zum Thema “Patientenverfügung und Sterbehilfe” an die Experten richten. Die Rechtsanwälte Felix Orlowski, Katja Kumpmann sowie Andreas Kaiser erklären, was bei der Erstellung der Dokumente beachtet werden muss, damit es im Ernstfall nicht zu Auslegungsproblemen kommt.

Jeder Mensch soll selbst bestimmen, welche medizinischen Behandlungsmethoden er wünscht. Patientenverfügungen sollen dies gewährleisten. Sie sind für die Fälle gedacht, wenn der Patient aufgrund akuter Verletzung oder Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen gegenüber dem Arzt zu äußern. In einer Patientenverfügung kann vorab bei vollem Bewusstsein bestimmt werden, welche Behandlungen der Patient wünscht und welche nicht.

Gibt es Auslegungsprobleme bei einer Patientenverfügung, ist es der Bevollmächtigte oder der Betreuer, der die Interessen des nicht entscheidungsfähigen Patienten gegenüber den Ärzten vertritt. Können sich Bevollmächtigter und Arzt nicht über die weitere Behandlung eines Patienten einigen, entscheidet das Vormundschaftsgericht. Damit kein fremder Betreuer bestimmt werden muss, ist es empfehlenswert, schon in gesunden Tagen eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht zugunsten einer Vertrauensperson aufzusetzen.

Weitere Tipps rund um die rechtliche Vorsorge für den medizinischen Notfall erhalten interessierte Verbraucher beim Info-Tag “Patientenverfügung und Sterbehilfe”.

Teilnehmer melden sich bitte an bei:

AzetPR, Kristina Riedel, riedel@azetpr.com, 040-41 327023. (tr)



