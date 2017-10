Paukenschlag – FDP fordert Aus für Egbert im Gartenfeld

TRIER. Das dürfte in der Debatte am heutigen Abend im Trierer Stadtrat für mächtig Zündstoff sorgen: Die FDP wartet mit einem Ergänzungsantrag zum Vorstoß der SPD bezüglich Humboldt-Gymnasium und Barbara-Grundschule auf. Die Liberalen fordern nicht weniger, als die Egbert-Grundschule im Gartenfeld aufzugeben. Wörtlich heißt es im FDP-Antrag: “Die Grundschule Egbert wird am bisherigen Standort aufgegeben und in das Gebäude der aufgegebenen Grundschule Kürenz verlegt.” Zudem sollen die Schulbezirke derart neu gestaltet werden, dass Schüler aus Kürenz in der neuen Egbert-Grundschule, bisherige Egbert-Schüler aus dem Gartenfeld aber auch in Olewig unterrichtet werden können.

Die FDP stützt sich bei ihrer Forderung – ebenso wie die SPD und die Freien Wähler (FWG) – auf den Ratsbeschluss von März 2013. Damals wurde festgelegt, die Egbert-Schule ohne Aus- oder Neubau im Bestand zu erhalten. Schon dieser Beschluss hätte zu Sanierungskosten in Egbert zwischen 850.000 und 1,1 Millionen Euro geführt, betonen die Liberalen. In der Folge, so schreiben die Freidemokraten weiter, hätten sich die Sanierungskosten jedoch wegen des Schimmelbefalls deutlich erhöht. Die Kosten für den Neubau der Schule beziffere die Verwaltung inzwischen mit 3,5 Millionen Euro. Nach Schätzungen könnte die Summe allerdings auch die Fünf-Millionen-Euro-Grenze erreichen

Deswegen halte die FDP es “vor dem Hintergrund der allgemeinen städtischen Finanzlage, des teilweise erbärmlichen Zustandes der Trierer Schulen insgesamt und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass für das Schulgebäude Egbert geeignete und zumutbare Alternativen zur Weiterführung des Schulbetriebes bereitstehen, für nicht zu verantworten, am jetzigen Schulstandort der Egbert Grundschule festzuhalten”, erklären die Liberalen in ihrem Ergänzungsantrag. Zudem sei die dauerhafte Verlegung nach Kürenz die einzige Möglichkeit, Egbert als eigenständige Schule zu erhalten. Die Liberalen seien sich bewusst, “dass die Aufgabe des derzeitigen Standortes einen Verlust für den Stadtteil Gartenfeld/Mitte darstellt”. Dennoch halte die FDP den Schritt “unter Abwägung aller Interessen für verantwortungsvoll und geboten”.

Die SPD will dem Ergänzungsantrag der Liberalen heute Abend allerdings nicht zustimmen. “Für uns ist klar, dass die Debatte zu Egbert heute nicht geschlossen werden kann”, betonte Markus Nöhl, der Geschäftsführer der SPD-Fraktion, am Mittag gegenüber dem reporter. “Wir erwarten von der zuständigen Dezernentin, dass sie endlich einen Weg hinsichtlich Egbert weist”, so Nöhl. Bisher hat sich Angelika Birk (Grüne) zur Zukunft der Egbert-Schule noch nicht öffentlich geäußert. Birks Partei fordert – ebenso wie die Linken – den Erhalt von Egbert im Gartenfeld. Die CDU, ursprünglich gegen den Neubau der Schule, ist inzwischen ob des geplanten schwarz-grünen Bündnisses im Rat auf die Linie der Grünen umgeschwenkt. Die Entscheidung zu Egbert gilt als eine der Nagelproben für das Bündnis aus Union und Grünen. Die Position der SPD habe sich hingegen nicht geändert, betonte Nöhl. “Wir werden einem Neubau auf keinen Fall zustimmen”, machte der Sozialdemokrat noch einmal deutlich. (et)

