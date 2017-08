Pauliner Orgelkonzerte im September

TRIER. Zum dritten Mal finden die Pauliner Orgeltage in der von außen fast fertig renovierten Basilika St. Paulin in Trier statt. An jedem Dienstagabend im September ab 19.30 Uhr gestalten verschiedene Musiker die Konzerte.

Den Auftakt übernehmen am 5. September der Trierer Organist, Pianist und Dichter Klauspeter Bungert mit Volker Krebs vierhändig und vierfüßig an der Orgel mit Werken von César Franck (Symphonie d-Moll) und Johann Strauß (in einer Bearbeitung für Orgel mit vier Füßen und ohne Hände).

In weiteren Konzerten spielen Christoph Riemenschneider (Querflöte) vom Philharmonischen Orchester der Stadt Trier, Titularorganist Maurice Clerc der Kathedrale St. Benigne in Dijon (Frankreich), sowie Martin S. Schmitt (Jazzsaxofon).

Die Termine im Überblick:

5. September: Klauspeter Bungert und Volker Krebs (Orgel)

12. September: Christoph Riemenschneider (Querflöte) und Volker Krebs (Orgel)

19. September: Maurice Clerc (Dijon / Frankreich)

26. September: Duo Windwerk: Martin S. Schmitt (Saxofon) und Volker Krebs (Orgel)

Karten für 6 Euro (ermäßigt 3 EUR) gibt es nur an der Abendkasse vor dem Konzert, nicht im Vorverkauf.

Die Konzerte finden statt jeden Dienstag im September um 19.30 Uhr in der Basilika St. Paulin, Balthasar-Neumann-Straße in Trier.

Am Freitag, 29. September, ist das Moselmusikfestival mit einem Sonderkonzert “Schroeder in St. Paulin in Trier“ in Zusammenarbeit mit der Hermann-Schroeder-Gesellschaft und den Pauliner Orgeltagen in Trier zu Gast. Lea Entchev-Kottner (Geige), Maksim Malkov (Oboe) und Volker Krebs (Orgel) spielen Werke von Hermann Schroeder. Dieser Komponist war auch Organist und Dirigent in St. Paulin. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und findet statt in der Basilika St. Paulin. Der Eintritt kostet 12 EUR.

Weitere Informationen unter diesem Link und auf facebook Kirchenmusik Paulin. (tr)



