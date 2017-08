Paulinstraße – Baustelle im Kreuzungsbereich

TRIER. Am Sonntag, 3. April, wird das Baufeld für die Leitungsarbeiten im Kreuzungsbereich Paulinstraße/Balthasar-Neumann-Straße eingerichtet. Für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Kreuzungsbereich muss die Balthasar-Neumann-Straße zwischen Alkuinstraße und Paulinstraße für circa vier Wochen gesperrt werden. In der Paulinstraße gilt weiterhin die Einbahnstraßenregelung in Richtung Innenstadt. Die Zeughausstraße kann während dieses Abschnitts unter Beachtung dieser Einbahnstraßenregelung befahren werden.

Voraussichtlich ab Ende April 2016 wird das Baufeld dann in den Einfahrtsbereich Zeughausstraße verlagert. Die Einbahnstraßenregelung in der Paulinstraße in Richtung Porta Nigra bleibt bestehen. Die Balthasar-Neumann-Straße kann unter Beachtung der Einbahnstraßenregelung in beide Richtungen befahren werden. In diesem Bauabschnitt wird der Einfahrtsbereich Zeughausstraße aus der Paulinstraße kommend auf rund 25 Metern gesperrt. Die geplante Dauer beträgt drei Wochen. Die Einfahrt zur Firma Autoland aus Richtung Moselstadion kommend über die Zeughausstraße ist jederzeit möglich.

Nach Abschluss der Arbeiten im Kreuzungsbereich voraussichtlich ab Mitte/Ende Mai erneuern die Stadtwerke die Versorgungsleitungen in der Paulinstraße zwischen Zeughausstraße und Maarstraße.

Für Fragen zur Baumaßnahme stehen die Stadtwerke unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. Für Anlieger ist Ende April eine weitere Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Trier-Nord geplant. (tr)



Drucken