TRIER. Die Busse fahren ab Dienstag, 13. Dezember 2016, mit Dienstbeginn wieder in beiden Fahrtrichtungen durch die Paulinstraße. Mit dem Ende der Umleitung werden auch die Ersatzhaltestelle In der Reichsabtei und Wasserweg aufgehoben. Bei Fragen zu Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)

