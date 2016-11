Paulinstraße – Ende der Bauarbeiten in Sicht

TRIER. Die Leitungsarbeiten im Kreuzungsbereich Paulinstraße/Maximinstraße dauern aufgrund der Witterungsbedingungen der letzten Tage bis Mittwoch, 30. November, und somit vier Tage länger als geplant. Das teilen die Stadtwerke Trier (SWT) am heutigen Donnerstag mit. Vom 1. Dezember an wechselt das Baufeld in den Kreuzungsbereich Maarstraße. Die Firmen vor Ort arbeiten auch samstags, mit dem Ziel, die Gesamtmaßnahme bis zum 10. Dezember 2016 abzuschließen. Sofern das Wetter mitspielt, kann der Verkehr spätestens ab Montag, 12. Dezember 2016, wieder beide Fahrspuren in der Paulinstraße nutzen. Für Fragen zur Baumaßnahme stehen die Stadtwerke Trier unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)

