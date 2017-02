Pause an Rosenmontag

TRIER. Die städtischen Dienstgebäude des Trierer Rathauses sind an Rosenmontag geschlossen. Ergänzend gelten während der Karnevalstage die folgende Regelungen.

♦ Das Bürgeramt ist an Weiberfastnacht von zehn bis 13 Uhr geöffnet und am Faschingsdienstag geschlossen.

♦ Das Fundbüro ist am 23. Februar nur von zehn bis 12 Uhr geöffnet und am 28. Februar geschlossen.

♦ Die Rufnummer 115 des Servicecenters steht durchgehend zur Verfügung. Die zentralen Einwahlnummern (718-0 und 715-0) sind Weiberfastnacht ab 13.30 Uhr und Rosenmontag nicht erreichbar.

♦ Stadtarchiv und Bibliothek Weberbach sind Karnevalsdienstag zu.

♦ Die Stadtbibliothek Palais Walderdorff ist an Weiberfastnacht und an Fastnachtdienstag geschlossen.

♦ Das Straßenverkehrsamt mit Fahrerlaubnis- und Zulassungsstelle ist an Weiberfastnacht ab zwölf Uhr sowie am 28. Februar geschlossen. Die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle in Saarburg und Hermeskeil sind am 27./28. Februar geschlossen.

♦ Das Standesamt im Palais Walderdorff ist am Faschingsdienstag geschlossen, es können aber Sterbeanzeigen beurkundet werden.

♦ Das Amt für Schulen und Sport ist an Weiberfastnacht nachmittags sowie am 28. Februar geschlossen.

♦ Die Büros von VHS und Musikschule sind am Fetten Donnerstag und am Freitag von 8.45 bis 12.15 Uhr geöffnet sowie am Dienstag geschlossen.

♦ Das Amt für Ausländerangelegenheiten ist am 23. Februar nur von acht bis 12 Uhr geöffnet und Faschingsdienstag nicht erreichbar.

♦ Das SWT-Kundenzentrum an der Ostallee schließt Weiberdonnerstag um 15 Uhr. (tr)



