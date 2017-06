Peinliche Niederlage für das CDU-Vorhaben

TRIER. Am 13. Februar 2ß18 endet die Amtszeit von Bürgermeisterin Angelika Birk. Die Grüne ist nicht nur Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, sie ist auch Dezernentin des Geschäftsbereiches Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend und Arbeit. Da Angelika Birk nicht nur bei ihrer eigenen Partei in Ungnade gefallen ist, sollte in der jüngsten Sitzung des Stadtrates auch über die Ausschreibung ihrer Stelle gesprochen werden. Was sich daraus ergab, war einmal mehr eine Posse, die Zuschauer nur verständnislos mit dem Kopf schütteln ließ.

Von Rolf Lorig

Udo Köhler, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, hatte da eine Idee. Weshalb sollte das Amt des Bürgermeisters zwingend an das Amt des Sozialdezernenten gebunden sein? Schließlich hat die CDU in Person von Baudezernent Andreas Ludwig einen Mann im Stadtvorstand, der fraktionsübergreifend ein hohes Ansehen genießt und der nicht nur ein guter Manager ist, sondern auch noch über echte menschliche Qualitäten verfügt. Warum, so seine berechtigte Frage, sollte man diesem Mann nicht das Amt des Bürgermeisters antragen? Zudem Ludwig auch schon auf Erfahrungen als Oberbürgermeister in Bad Kreuznach und als Bürgermeister in Eisenach zurückgreifen kann.

Doch dazu brauchte Köhler erst einmal die Zustimmung des grünen Bündnispartners in der Verantwortungsgemeinschaft. Die waren zu Beginn über diese Vorstellung nicht gerade amüsiert. Doch dann kam eine andere Idee auf: Wenn der Bereich Umwelt aus der Zuständigkeit des Baudezernenten gelöst und auf das Sozialdezernat übertragen würde, könnten die Grünen intensiver auf ihrem angestammten Gebiet tätig werden. Und für diese Idee konnte sich die grüne Fraktionsvorsitzende Petra Kewes durchaus erwärmen.

Dumm nur: Für das Vorhaben brauchte die Verantwortungsgemeinschaft eine Zweidrittelmehrheit im Rat. Alleine konnten sie das nicht stemmen, hier mussten Unterstützer aus den anderen Fraktionen her. Und vielleicht hätte das sogar geklappt, wenn Köhler und Kewes zeitiger auf die anderen Fraktionen zugegangen wären. Über das, was nun folgte, gibt es widersprüchliche Aussagen. Während CDUler felsenfest behaupteten, dass es diese Gesprache schon relativ früh gegeben habe, zeigten sich die übrigen Fraktionsvorsitzenden bei der Debatte im Stadtrat unisono entrüstet darüber, dass man innerhalb von wenigen Tagen völlig überfahren worden sei.

Das Unheil nimmt seinen Lauf

Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Alle betonten ihre Wertschätzung zur Person von Andreas Ludwig. Doch alle waren bis aufs Blut über die Vorgehensweise der CDU gereizt, die ganz kurzfristig einen entsprechenden Änderungsantrag in den Stadtrat eingebracht hatte. Einer, der ganz besonders gereizt war, war der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Rainer Lehnart. Während sich der an diesem Abend nicht anwesende Sven Teuber noch vor einigen Tagen medial nicht grundsätzlich gegen Ludwig stellen wollte, verwehrte ihm die SPD nun aber ihre Zustimmung. Zwar hob man auch hier die Qualität seiner Arbeit hoch, vertrat dann aber die Meinung, dass das Amt des Bürgermeisters schon zu Zeiten von Paul Kreutzer an das Sozialdezernat gebunden war, was auch einer Aufwertung dieses wichtigen Dezernates bedeute.

Als dann aus den SPD-Reihen auch noch der Vorwurf des Postengeschachers laut wurde, war es endgültig vorbei. Da halfen denn auch die Vermittlungsversuche von Hermann Kleber (UBT) und Thomas Albrecht (CDU) nichts mehr. Und auch die Warnung von Michael Frisch (‟In der Person von Andreas Ludwig wissen wir, was wir haben. Wollen wir uns wirklich ein grünes Überraschungsei ins Netz legen lassen?”) verhallte ungehört.

Geschlossen stimmte die SPD-Fraktion gegen den Änderungsantrag der CDU. 38 Stimmen hatte der gebraucht, 35 waren es bei der Abstimmung. Am Ende gab es einen beschädigten Baudezernenten, der das sicher nicht verdient hatte, und Ratlosigkeit im Stadtrat. Denn jetzt musste ja noch über den ursprünglichen Antrag der Verwaltung abgestimmt werden, der sich an der aktuellen Situation von Angelika Birk orientiert. Doch bevor es dazu kommen konnte, musste die Sitzung gleich zweimal zwecks Beratungen unterbrochen werden. Nach etwa einer halben Stunde ging es dann weiter und die Vorlage der Verwaltung wurde mit 39 Ja-, sechs Nein-Stimmen und vier Enthaltungen angenommen.



