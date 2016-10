Personal Coach: Doppelter Abschluss für Führungskräfte

TRIER. Der Verband ganzheitliches Führungs- und Persönlichkeitscoaching hat die Ausbildung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier zum “Personal Coach” zertifiziert. Dadurch können sich alle Teilnehmer mit IHK-Abschluss auch durch den Verband als Coach zertifizieren lassen. “Diese doppelte Qualifikation und Zertifizierung stellt eine hohe Transparenz und Verlässlichkeit in Bezug auf die Qualität der Inhalte dar. Dies ist gerade in dem unübersichtlichen Coaching-Markt ein wichtiges Signal”, sagt Aaron Braun, Geschäftsführer Weiterbildung bei der IHK Trier. Die Teilnehmer lernen in der Ausbildung, wie Mitarbeiter in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung gezielt gefördert werden können.

Für Interessiere bietet die IHK am Donnerstag, 3. November, eine Infoveranstaltung im IHK-Bildungszentrum an. Dort stellen sich die Referenten des Kurses persönlich vor. Außerdem berichten Teilnehmer des aktuellen Kurses über ihre Erfahrungen. Markus Czech, Leiter Innendienst/Service, Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG, hat den Kurs bereits besucht. Sein Urteil: “Die in der Gruppenintervention erlebten Coachingsituationen sind in der Berufspraxis äußerst hilfreich.”

Der nächste Lehrgang startet am Donnerstag, 9. März 2017.

Infos: IHK Trier, Aaron Braun, Telefon (06 51) 97 77-7 01, E-Mail: braun@trier.ihk.de. (tr)