Petrusbräu – Einfach weiter feiern

TRIER. Seit Februar 2015 gibt es den Brauereiausschank der Petrusbrauerei in der Kalenfelsstraße 3. Seitdem überraschen die Brauer nicht nur immer wieder mit neuen Biersorten, sondern auch mit vielen Festen, für die sie immer wieder Anlässe finden, um sie mit ihren Gästen zünftig zu feiern. Meist wird den Bier-Gourmets dabei auch ein neues Gebräu kredenzt, Nur eine Woche nach dem zweitägigen Hoffest vor der Brauerei laden die Petrusbrauer ihre Gäste nun in den Brauereiausschank ein. Am Samstag, 8. Oktober, wird neben dem Verwöhnprogramm für Gaumen und Magen auch noch ein Kreativmarkt und Livemusik geboten.

Herbstfest, Samstag, 8. Oktober

Ort: Brauereiausschank ″Zum Petrusbräu″ in der Kalenfelsstraße 3

Kreativmarkt ab 14 Uhr (Aussteller willkommen. Anmeldung per Telefon 0651/17059991 oder Mail info@triererpetrusbraeu.de).

Live-Musik ab 16 Uhr mit

Strings ‘N’ Stories

Nine ½ Fingers

Charlie

Neben den Bierspezialitäten aus der hauseigenen Brauerei gibt es Leckeres vom Grill von Metzgermeister Haag aus Ruwer. Weitere Infos liefert die Facebook-Seite des Petrusbräu. (tr)