Pfalzeler Wackelzähne besuchen OB Leibe

TRIER. Tannenbaum-Schmücken, Interviewrunde und Kurzführung im großen Rathaussaal – die 27 Wackelzähne aus der Kindertagesstätte St. Adula in Pfalzel erlebten eine Menge bei und mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Vor allem ging es aber darum, den Tannenbaum im Trierer Rathaus rechtzeitig zum Beginn des Advents weihnachtlich zu verzieren. Und dafür hatten die Pfalzeler Vorschulkinder tagelang eifrig bebastelt und gewerkelt.

Von Christine Cüppers

Sie sind eher rar, die erfreulichen, schönen und entspannten Termine des Trierer Oberbürgermeisters. Umso mehr genoss Wolfram Leibe die knappe Stunde, die er sich für die kleinen Gäste aus Pfalzel an Zeit nehmen konnte. Es sei eine schöne Tradition, dass Kindergärten den Tannenbaum in der ersten Etage des Rathauses schmücken helfen. “Schaut mal, wie wunderschön und supergerade der Baum diesmal ist”, lenkte der OB die Blicke der Fünfjährigen auf die lediglich mit Kerzen geschmückte Tanne.

Die Idee, dass die Pfalzeler Kinder den Baumschmuck basteln und dann natürlich selber beim Aufhängen helfen könnten, hatte Jörg Jansen. Der Pfalzeler, “der hier im Rathaus das nicht vorhandene Geld verwaltet”, freute sich sichtlich auch über den Besuch aus seinem Heimatstadtteil und half den kleinen Menschen beim Verzieren des großen Baumes tatkräftig mit. “Direkt nach dem Basteln der Martinslaternen haben wir mit dem Baumschmuck angefangen”, erzählt Erzieherin Katharina Sodemann und ergänzt, das Programm sei schon recht sportlich gewesen. Zumal die Kinder selber auch viele Ideen hatten, was sie basteln könnten. So entstanden Tannenbäumchen aus hell- und dunkelgrünen Papierstreifen und aus Zeitungspapier, buntbemalte Astscheiben mit den unterschiedlichsten Motiven und Mustern darauf und liebevoll ausgesägte Wunschsterne, auf die die Kinder ihre Wünsche gemalt oder aufschreiben gelassen haben.

Viele neugierige Fragen an das Stadtoberhaupt

“Kannst Du mir mal helfen”, wendet sich Alexander an den Oberbürgermeister. Der hebt den Knirps schnell in die Luft, damit er seine bemalte Holzscheibe weiter oben in den Baum hängen kann. Unten auf Augenhöhe der Kinder herrscht nämlich schon dichtes Schmuck-Gedränge. So hoch hinaus will Clara auch mal. “Hebst Du mich bitte auch hoch?”, fragt sie höflich, und schon geht es nach oben. Wie gut, dass das Trierer Stadtoberhaupt lang gewachsen und stark genug ist, einige der Wackelzähne in die Höhe zu heben. So wird der Tannenbaum, der vorher glücklicherweise den Test bestanden hat und als nicht pieksend eingestuft wurde, zunehmend bunter und weihnachtlicher.

Nachdem alle mitgebrachten Zierelemente an den Zweigen hängen, nutzen die Vorschulkinder noch die Gelegenheit, unterstützt von ihren Erzieherinnen, einige wichtige Fragen loszuwerden und dabei in einen angeregten Dialog mit dem OB zu treten. Der erklärt beispielsweise, dass er ja nicht nur Bürgermeister, sondern wegen der Größe der Stadt sogar Oberbürgermeister sei. Auf die Frage nach dem Alter des Rathauses erläutert Wolfram Leibe kurz die 500-jährige Geschichte und stellt dar, dass sonst nirgendwo in Deutschland das Rathaus in einem ehemaligen Kloster untergebracht ist. Bei den Fragen nach seiner Arbeit und was er denn so schreibe, muss der OB schmunzeln. Den Kindern erzählt er dann nur von den schönen Seiten seiner Tätigkeit, und dass er vor allem seinen Namen unter eine Vielzahl von Dokumenten schreiben müsse. Alexander hat beim Schätzen der Mitarbeiterzahl mit 2000 am nächsten an den tatsächlichen 1800 gelegen. Und auch bei den vermuteten Hobbys lagen die Kinder mit Basketball und Schwimmen richtig.

“Für Kita-Neubau in Pfalzel ist alles vorbereitet”

Wie wird man eigentlich Oberbürgermeister, wollen die neugierigen Pfalzeler noch wissen. “Weil die Bürger wählen”, antwortet Leibe. Und dann kommt die letzte, für die Kinder und die begleitenden Erzieherinnen und Eltern spannendste Frage: “Wann wir unsere neue Kita gebaut?” Dafür sei alles vorbereitet, sagt der OB, schaut in Richtung Jörg Jansen, dass die Finanzierung gesichert sei, und betont, dass es “vonseiten der Verwaltung keine Hindernisse gibt” und an der derzeitigen Planung festgehalten werden könne. Wie lange die Kita St. Adula noch in Containern untergebracht bleibt, könne er allerdings nicht genau sagen. “Wenn Ihr mich aber einladet, komme ich gerne, um mir das mal anzuschauen”, verspricht Wolfram Leibe.

Damit die Kinder bei ihrem Besuch im Rathaus sehen, wo der Stadtrat zu seinen Sitzungen zusammenkommt, begleitet der OB die Gruppe noch in den großen Rathaussaal. Da sitzen gleich die ersten auf den Sesseln des Stadtvorstandes und staunen über die neue Technik. Nach so vielen Eindrücken und Einblicken in die Arbeit des Oberbürgermeisters haben die Kinder mächtig Hunger bekommen. Während sie unter den Augen von Stadtpatron Petrus ihre Brote auspacken, verabschiedet sich OB Wolfram Leibe. Er hat jetzt den nächsten Termin – wahrscheinlich weniger entspannt als mit den Vorschulkindern aus Pfalzel.