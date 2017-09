Pfarrfest in St. Matthias

TRIER. Am kommenden Wochenende, 9. und 10. September, feiern die Bewohner der Stadtteile Feyen/Weismark und St. Matthias ihr Pfarrfest auf dem Vorplatz der Basilika St. Matthias in Trier-Süd. Unter dem Leitwort “Türen öffnen – Schritte tun” lädt die Pfarrei nicht nur alle Anwohner zu einem bunten Mix an Programm ein, das sich an allen Altersstufen orientiert. Auch in diesem Jahr werden Floh-, Trödel-, Kleider- und Büchermärkte ihre Liebhaber anziehen, und auch das breitgefächertes Musikprogramm kann sich sehen lassen: Dem Seniorenchor “Mattheiser Spätlese” obliegt am Samstag um 17 Uhr die Eröffnung des Festes. Danach unterhält der Liedermacher Andreas Sittmann die Gäste, gefolgt von der Lokalband “The Valerians”. Um 22 Uhr konzertiert der Chor “Singflut” in einer nächtlichen Gebetsstunde in der Krypta der Basilika.

Der Sonntag startet mit einem gemeinsamen Hochamt in der Mattheiser Basilika, das musikalisch von den Chören der Pfarrei geprägt wird. Im Anschluss unterhält der Musikverein Trier-Feyen ein Frühschoppenkonzert. Nachmittags dürfen die Kleinen sich dann an einem Kinderprogramm der Kindertagesstätten amüsieren. Auch in diesem Jahr öffnet die Abtei wieder ihre Türen und bietet einige Führungen zu interessanten Orten im Klosterbereich an. Während des gesamten Pfarrfestes ist für das leibliche Wohl an verschiedenen Verpflegungsständen gesorgt. Am Sonntagnachmittag ist dann auch Kaffee- und Kuchenzeit im Matthiassaal. In diesem Jahr wird erstmalig mit einem kupferfarbenen Märzen ein Mattheiser Festbier durch die Zapfhähne fließen.

Am frühen Sonntagabend konzertiert Achim Weinzen, bekannt durch Songwriting und Singing, insbesondere durch seine Hymne und Hommage an die Stadt Trier.

Traditionell ist das Mattheiser Pfarrfest weitestgehend Produkte aus nachhaltiger Erzeugung und/oder fairem Handel angeboten. Orientiert an verifizierten Bedingungen trägt das größte Event im Trierer Süden den Namen “faires Pfarrfest”. Der finanzielle Erlös wird zum Teil an die Kindertagesstätte St. Matthias weitergeleitet, als auch an ein Förderschulenprojekt in Sambia (Afrika).

Mehr Informationen und ein detailliertes Programm im Internetportal der Pfarrgemeinde unter st-matthias-trier.de. (tr)



