Pflegewissenschaften an der Uni studieren

TRIER. Der duale Studiengang Klinische Pflege an der Universität Trier verbindet ein pflegewissenschaftliches Studium mit einer praxisnahen pflegerischen Ausbildung im Krankenhaus. Das Studium beinhaltet neben pflegewissenschaftlichen auch gesundheitspsychologische Inhalte. Studium und Ausbildung sind inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt. Dies ermöglicht es den Studierenden, ihre Kompetenzen Schritt für Schritt an beiden Lernorten – Universität und Praxisort – zu entwickeln. Die Praxisfelder umfassen die akute Pflege, die Langzeitpflege sowie die ambulante Pflege und beinhalten Prävention, Kuration, Rehabilitation wie auch Palliation.

Zudem lässt sich mit Erhalt eines Ausbildungsgehaltes Studieren und Geld verdienen miteinander verbinden. Die Studierenden können in nur vier Jahren den akademischen Abschluss Bachelor of Science Klinische Pflege (B. Sc.) plus den Berufsabschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege erreichen. Danach stehen den Absolventinnen und Absolventen alle Praxisfelder der Pflege offen. Auch die weitere Vertiefung des Wissens und der Kompetenzen in einem Masterstudiengang ist möglich.

Eine Informations-Veranstaltung dazu findet am 23. November im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9) von 16 bis etwa 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im BiZ unter 0651/205-5000 oder trier.biz@arbeitsagentur.de. (tr)



