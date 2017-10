PKW gefährdet Gegenverkehr

TRIER. Die Polizeiinspektion Trier sucht Zeugen, bzw. Geschädigte eines Vorfalls vom gestrigen Montag.

Auf der Hunsrückstraße soll es am Montag, 30. Oktober gegen 18.30 Uhr, zu teils gefährlichen Situationen gekommen sein. Zeugen berichten von einem dunklen SUV, der von Olewig in Fahrtrichtung Filsch unterwegs war. Im Bereich der Ortslage Trier-Irsch soll der PKW mehrfach auf die Spur des Gegenverkehrs gekommen sein, so dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen und auch ausweichen mussten.

Der Verursacher konnte im Anschluss ermittelt werden. Die Polizei Trier bittet nun weitere Zeugen, bzw. Geschädigte des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion Trier (0651- 9779 3200) erbeten. (tr)



