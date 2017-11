Pkw überschlägt sich und landet hinter der Leitplanke

TRIER. Am frühen Samstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, kam es auf der B 49 zwischen Wasserbilliger Brück und Igel zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Trier befuhr ein 30-jähriger Mann die B 49 aus Richtung Luxemburg kommend in Richtung Trier. Hierbei kam er in Höhe der Löwener Mühle mit seinem Audi-SUV nach rechts von der Fahrbahn ab. Genau an dieser Stelle befindet sich eine Zufahrt zum Moselufer.

Der Audi fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf, rutschte auf dieser über eine Strecke von 13 Leitplankenteilen (ca. 26. Meter) und überschlug sich anschließend auf der Freifläche neben der Fahrbahn.

Glücklicherweise erlitt der Mann aus einem nahegelegenen Ort nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 €. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss; ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Es kam aufgrund der Uhrzeit lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen bis das Fahrzeug hinter der Leitplanke geborgen werden konnte. Im Einsatz befand sich ein Notarzt, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier sowie ein Streifenteam der Polizeiinspektion Trier. (tr)



