Podiumsdiskussion zum Flächennutzungsplan

TRIER. In der Debatte um den Flächennutzungsplan Trier 2030 steht am Mittwoch, 14. Dezember, erneut der Standortvergleich zwischen den potenziellen Wohnbauflächen “Brubacher Hof” in Mariahof und “Unterm Langenberg” in Euren/Zewen im Blickpunkt. Bei einer Podiumsdiskussion, die um 19 Uhr in der Aula der Europäischen Rechtsakademie, Metzer Allee, beginnt, geht es um die Vor- und Nachteile beider Flächen.

Zu der Veranstaltung wurden Fachleute und Interessenvertreter für die Belange des Wohnens, des Gewerbes, der Landwirtschaft und des Naturschutzes eingeladen: Neben Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) werden Wilfried Ebel (Referent für Raumordnung bei der Industrie- und Handelskammer), Matthias Schwalbach (Geschäftsführer der Handwerkskammer), Peter Weber (Bauern- und Winzerverband), Frank Huckert und Manfred Weishaar (Vertreter des Naturschutzbeirats) sowie Harald Knobloch (Landesbausparkasse) auf dem Podium Platz nehmen.

Die Moderation der Podiumsdiskussion, bei der auch Fragen aus dem Publikum gestellt werden können, übernimmt der Journalist Marcus Hormes. Parkmöglichkeiten bestehen kostenpflichtig in der Tiefgarage der Europäischen Rechtsakademie oder auf dem Parkplatz neben dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. (tr)