Politik und Spaß beim Jugendparlament

TRIER. Wie kann man Jugendliche erreichen, denen das Thema Politik und damit auch die anstehende Bundestagswahl zu öde ist? Gedanken hatte sich da das Trierer Jugendparlament gemacht und das Diskussionsformat „#blickpunkt“ wiederbelebt. Dieses Format richtet sich primär an Erstwähler sowie an alle anderen Interessierten. Mit einer Podiumsdiskussion sollten die verschiedenen politischen Meinungen vorgestellt und im Anschluss gemeinsam diskutiert werden.

Für den reporter war Rolf Lorig dabei.

Um es vorweg zu nehmen: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: Gut 200 Jugendliche waren am Mittwoch der Einladung gefolgt und in die Aula des Angela Merici-Gymnasiums gekommen, um hier mit den politischen Repräsentanten von CDU, SPD, FDP, Linke, AfD und Die Partei zu diskutieren. Die Grünen waren nicht vertreten, sie hatten die Einladung wegen der Teilnahme der AfD nicht angenommen.

Hoch professionell in der Durchführung

Dass es immer gut ist, auch mal über den Tellerrand zu schauen, erlebten die Zuschauer, unter denen sich auch einige ältere Semester befanden, an diesem Abend. Was die Jugendlichen hier vorbereitet hatten und wie sie den Abend durchführten, das war hoch professionell und verdiente Respekt. Die Rolle der Moderatoren übernahmen Peter Wollscheid und René Mannola. Am Podium beantworteten Andrej Soffel (Direktkandidat Die Partei), Theresia Görgen (Linke), Sven Teuber (SPD), Andreas Steier (Direktkandidat CDU), Adrian Assenmacher (Direktkandidat FDP) und Michael Frisch (AfD) die Fragen erst der Moderatoren und später dann die des Publikums.

Eine ausgezeichnete Organisation verhinderte ellenlange Monologe. Jedes Statement, jeder Redebeitrag war von der Zeit her straff organisiert. Die Parteien hatten jeweils drei Minuten sich vorzustellen. Dann setzten Wollscheid und Mannola zwei Themenschwerpunkte: Vorratsdatenspeicherung und Europapolitik. Redezeit hier: jeweils zweieinhalb Minuten. Und damit diese Zeit auch eingehalten werden konnte, darüber informierte die Beteiligten für alle sichtbar ein Countdown, der über einen Laptop ablief.

Massen-Bierhaltung statt Massen-Tierhaltung

Für die Repräsentanten der Parteien brachte diese Veranstaltung auch Erfahrungen, wie man Jugendlichen gegenüber am besten begegnet. Die meisten Lacher und den meisten Applaus hatte zweifelsohne Andrej Soffel von ‟Die Partei‟. Allerdings muss dabei auch gesehen werden, dass Soffel hier ausschließlich auf den Spaßfaktor setzte und seine Bewerbung für den Deutschen Bundestag offenbar lediglich als einen großen Spaß zu betrachten schien. Substantielle Aussagen waren seine Sache nicht. Fragen zur Daten-Vorratsspeicherung (‟Hier befindet sich die Partei noch im Klärungsprozess‟ – ‟Wer nichts zu befürchten hat, muss nichts befürchten‟) konnte er ebenso wenig beantworten wie solche zur Europapolitik (‟Wir sind alle zu 100 Prozent Europäer; Europa ist nicht perfekt, daran muss noch gearbeitet werden.”). Dafür aber hatte er dann die Lacher auf seiner Seite, wenn er beispielsweise statt Massen-Tierhaltung die Massen-Bierhaltung forderte.

Glücklicherweise verzichteten alle anderen Redner auf eine solch flapsige Art des Dialogs. Sven Teuber (SPD) und Andreas Steier (CDU) suchten den direkten Schlagaustausch, wobei Steier zu Beginn mehrfach versuchte, die FDP mit in sein Boot zu holen. Doch Adrian Assenmacher wollte sich auf diese Art nicht vereinnahmen lassen. Vielmehr erwischte er sich in seinen Ausführungen selbst in einer großen Nähe zur SPD. Das veranlasste ihn schließlich zu der Bemerkung, dass sich seine Ausführungen wegen vieler gleichlautender Argumente ‟fast schon wie eine sozialliberale Koalition‟ anhörten, was die Anwesenden mit fröhlichem Gelächter und Applaus honorierten.

Gut zwei Stunden dauerte die Veranstaltung, die auch nach ihrem Ende durch persönliche Gespräche mit den einzelnen Kandidaten fortgesetzt werden konnte. Und was hat sie am Ende gebracht? Das wollte das Jugendparlament auch wissen. Unmittelbar vor dem Ausgang hatten die Organisatoren mehrere Röhren mit den Namen der teilnehmenden Parteien aufgebaut, in die jeder Teilnehmer eine Stimme abgeben konnte.

Wie das Ergebnis ausgefallen ist, darüber will das Trierer Jugendparlament selbst auf seiner Facebookseite informieren.



Drucken