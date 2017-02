Polizei berät auf der ÖKO 2017

TRIER. Nicht nur die Polizei beschäftigt sich immer wieder mit dem Thema Einbrüchen und Einbruchschutz. Viele Haus- und Wohnungseigentümer und Mieter stellen sich die Frage, wie das eigene Heim am besten vor ungewollten Besuchern geschützt werden kann.

Regelmäßig bietet die Polizei darum Vorträge zum Thema Einbruchschutz an. So auch im Rahmen der ÖKO 2017, die von Freitag, 10. Februar bis Sonntag, 12. Februar, stattfindet. Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier wird an einem eigenen Informationsstand (Stand 59) auf der Ökomesse der Handwerkskammer in den Moselauen Trier Rede und Antwort stehen. Spezielle Einbruchschutzvorträge sind für Freitag, 10. Februar um 15.30 Uhr und Sonntag 12. Februar 15.30 Uhr geplant.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie unter einbruchschutz-rlp.de (tr)

