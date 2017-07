Polizei: Bislang ein friedliches Heimatfest

TRIER. Das Zurlaubener Heimatfest war auch am Sonntagabend gut besucht. Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz ruhig. Vier Personen wurde aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis für das Festgelände erteilt.

In einem Fall mussten Streitigkeiten geschlichtet werden. Gegen 00.00 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt. Zwei Männer schlugen nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten auf einen anderen Mann ein. Dieser wurde anschließend mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Den beiden alkoholisierten Schlägern wurden Blutproben entnommen. Einer dieser Männer musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. (tr)



