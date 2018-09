Polizei: Falsche und betrügerische Dachdecker unterwegs

TRIER. Zwei Fälle, in denen betrügerische Pseudo-Dachdecker Seniorinnen um ihr Geld gebracht haben, beschäftigen derzeit die Trierer Kripo.

Die Vorgehensweise ist stets die gleiche. Ein Mann klingelt an der Haustür. Er gibt vor, Dachdecker zu sein und Beschädigungen am Dach des Hauses seiner meist betagten Opfer festgestellt zu haben. Er bietet eine Reparatur an und erschleicht sich so Zugang zu dem Haus. Schließlich unterbreitet er ein Angebot für eine Reparatur.

So geschehen am 13. September in Trier-Olewig. Anschließend verwickelte der angebliche Handwerker sein 80-jähriges Opfer in ein Gespräch, entwendet Bargeld aus einer Geldkassette und verschwindet unter einem Vorwand auf Nimmerwiedersehen. Offenbar hatte er auch unbemerkt Schmuck gestohlen.

Am 25. September klingelte ein Pseudo-Dachdecker an der Tür einer 88-jährigen Seniorin in Trier-Heiligkreuz und brachte sie dazu, eine angeblich ausstehende Reparatur anzuzahlen. Anschließend verschwand auch dieser Mann.

Die Polizei schließt nicht aus, dass in beiden Fällen der oder die gleichen Täter am Werk waren und fragt:

Wem sind ähnliche Vorfälle aus der Vergangenheit bekannt?

Wer wurde ebenfalls in dieser Art und Weise angesprochen?

Wer kann sonstige sachdienlichen Hinweise geben?

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier unter Telefon 0651/9779-2258 oder 0651/9779-2290. (tr)



Drucken