Polizei ist an Silvester verstärkt im Einsatz

TRIER. Die Polizei wird an Silvester besonders an den Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, verstärkt präsent sein. Ein erster Großeinsatz findet bereits zum Silvesterlauf am Mittag statt. Das Sicherheitskonzept sieht zudem eine Videoüberwachung auf dem Hauptmarkt vor.

Zum traditionellen Silvesterlauf, der am Mittag in der Trierer Innenstadt stattfindet, werden rund 10.000 Zuschauer erwartet. Ein Teil von ihnen wird auch die Silvesternacht in Trier ausgiebig feiern. Besonders in der Trierer Innenstadt werden am letzten Tag des Jahres verstärkt Polizeibeamte in ziviler Kleidung und in Uniform für einen friedlichen Verlauf des Jahreswechsels sorgen. Darüber hinaus werden auf dem Trierer Hauptmarkt zwei stationäre Videokameras ab dem 31. Dezember von 11 Uhr, bis Montag, 1. Januar 2018, 5 Uhr, Bilder in die Einsatzzentrale der Polizei liefern. Hinweisschilder an den Zugängen zum Hauptmarkt weisen auf die Videoüberwachung hin. Die Maßnahme ermöglicht einen aktuellen Überblick und das frühzeitige Erkennen von Gefahrensituationen. Neben den stationären Videokameras werden einige der eingesetzten Beamtinnen und Beamten mit Bodycams ausgestattet sein.

Die Polizei wird nicht nur in der Trierer Innenstadt präsent sein sondern auch an Örtlichkeiten in den Außenbezirken, an denen sich bekanntermaßen viele Feiernde treffen. Mit einem personell verstärkten Nachtdienst werden darüber hinaus alle Polizeiinspektionen die Überwachung relevanter Örtlichkeiten zum Jahreswechsel gewährleisten. (tr)



