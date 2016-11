Polizei kontrolliert in Fußgängerzone

TRIER. Beamte der Polizeiinspektion haben am Montag in der Trierer Fußgängerzone Kontrollen abgehalten. Der Schwerpunkt lag in der Überprüfung des Radverkehrs. Nach Angaben der Polizei gab es in den Gesprächen mit den Fußgängern massive Beschwerden über “Unachtsamkeit und Dreistigkeit” durch Radfahrer, von denen schließlich 21 durch die Polizei verwarnt wurden. Auch sieben Autofahrer wurden nach Polizeiangaben sanktioniert, weil sie die Fußgängerzone verbotswidrig befuhren. Ein 21-jähriger Mann war zudem mit einem gestohlenen Mountainbike unterwegs. Das Rad wurde sichergestellt; den Mann erwartet ein Strafverfahren. (tr)

